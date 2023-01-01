Системата изчислява лихвата на дневна база, начислявайки я на база реалната продължителност на кредита, като по-малко от 1 ден се изчислява като 1 ден. Забележка: Лихвата се изчислява въз основа на лихвения процент, показан в момента на заема. Формула: Лихва = Заемна сума × Дневен лихвен процент.