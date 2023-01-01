Докато сте регистриран потребител в MEXC и имате активи за обезпечение в спот акаунта си, можете да продължите със заемането.
Системата изчислява лихвата на дневна база, начислявайки я на база реалната продължителност на кредита, като по-малко от 1 ден се изчислява като 1 ден. Забележка: Лихвата се изчислява въз основа на лихвения процент, показан в момента на заема. Формула: Лихва = Заемна сума × Дневен лихвен процент.
Частичното погасяване не се поддържа. За активи, позволяващи ранно погасяване, вижте конкретните правила за подробности.
Съотношението на заема към стойността (LTV) е съотношението на неизпълнената стойност на активите към стойността на обезпечението. Специфичната формула за изчисление е следната:
LTV = Неизпълнена главница и лихва / Сума на обезпечение
Неизпълнена главница и лихва = (неизпълнена главница + неизпълнена лихва + неизпълнена просрочена лихва)