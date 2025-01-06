EIN
- Общо еърдропове
- 28,000,000 EIN
- Период на събитието
- 2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
USDT Пул
Залагайте USDT, за да печелите EIN еърдроп
- Общо еърдропове
- 14,000,000 EIN
- Обща сума на залозите
- 1,367,960 USDT
- Участници
- 948
MX пул
Залагайте MX, за да печелите EIN еърдроп
- Общо еърдропове
- 7,000,000 EIN
- Обща сума на залозите
- 7,628,495 MX
- Участници
- 5,771
EIN пул
Залагайте EIN, за да печелите EIN еърдроп
- Общо еърдропове
- 7,000,000 EIN
- Обща сума на залозите
- 18,886,122 EIN
- Участници
- 210
USDR
- Общо еърдропове
- 70,000 USDT
- Период на събитието
- 2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
USDT Пул
Залагайте USDT, за да печелите USDT еърдроп
- Общо еърдропове
- 50,000 USDT
- Обща сума на залозите
- 1,781,074 USDT
- Участници
- 1,141
MX пул
Залагайте MX, за да печелите USDT еърдроп
- Общо еърдропове
- 10,000 USDT
- Обща сума на залозите
- 6,794,231 MX
- Участници
- 5,149
USDR пул
Залагайте USDR, за да печелите USDT еърдроп
- Общо еърдропове
- 10,000 USDT
- Обща сума на залозите
- 710,609 USDR
- Участници
- 697
EURR
- Общо еърдропове
- 70,000 USDT
- Период на събитието
- 2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
USDT Пул
Залагайте USDT, за да печелите USDT еърдроп
- Общо еърдропове
- 50,000 USDT
- Обща сума на залозите
- 1,273,366 USDT
- Участници
- 906
MX пул
Залагайте MX, за да печелите USDT еърдроп
- Общо еърдропове
- 10,000 USDT
- Обща сума на залозите
- 7,043,910 MX
- Участници
- 5,229
EURR пул
Залагайте EURR, за да печелите USDT еърдроп
- Общо еърдропове
- 10,000 USDT
- Обща сума на залозите
- 411,359 EURR
- Участници
- 454
TRN
- Общо еърдропове
- 190,000 TRN
- Период на събитието
- 2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
USDT Пул
Залагайте USDT, за да печелите TRN еърдроп
- Общо еърдропове
- 95,000 TRN
- Обща сума на залозите
- 1,569,907 USDT
- Участници
- 917
TRN пул
Залагайте TRN, за да печелите TRN еърдроп
- Общо еърдропове
- 95,000 TRN
- Обща сума на залозите
- 314,040 TRN
- Участници
- 702
EIN
- Общо еърдропове
- 42,500,000 EIN
- Период на събитието
- 2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
USDT Пул
Залагайте USDT, за да печелите EIN еърдроп
- Общо еърдропове
- 25,000,000 EIN
- Обща сума на залозите
- 1,784,617 USDT
- Участници
- 1,868
MX пул
Залагайте MX, за да печелите EIN еърдроп
- Общо еърдропове
- 17,500,000 EIN
- Обща сума на залозите
- 8,019,955 MX
- Участници
- 8,622
BOMB
- Общо еърдропове
- 6,000,000 BOMB
- Период на събитието
- 2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
USDT Пул
Залагайте USDT, за да печелите BOMB еърдроп
- Общо еърдропове
- 4,000,000 BOMB
- Обща сума на залозите
- 1,085,194 USDT
- Участници
- 730
MX пул
Залагайте MX, за да печелите BOMB еърдроп
- Общо еърдропове
- 2,000,000 BOMB
- Обща сума на залозите
- 4,399,152 MX
- Участници
- 3,057
ICEBERG
- Общо еърдропове
- 1,666,666,666 ICEBERG
- Период на събитието
- 2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
ICEBERG Пул
Залагайте ICEBERG, за да печелите ICEBERG еърдроп
- Общо еърдропове
- 833,333,333 ICEBERG
- Обща сума на залозите
- 719,672,913 ICEBERG
- Участници
- 240
MX пул
Залагайте MX, за да печелите ICEBERG еърдроп
- Общо еърдропове
- 833,333,333 ICEBERG
- Обща сума на залозите
- 3,625,514 MX
- Участници
- 2,759
SHM
- Общо еърдропове
- 63,360 SHM
- Период на събитието
- 2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
USDT Пул
Залагайте USDT, за да печелите SHM еърдроп
- Общо еърдропове
- 31,680 SHM
- Обща сума на залозите
- 1,212,768 USDT
- Участници
- 784
MX пул
Залагайте MX, за да печелите SHM еърдроп
- Общо еърдропове
- 31,680 SHM
- Обща сума на залозите
- 5,397,116 MX
- Участници
- 4,137
EPT
- Общо еърдропове
- 4,560,000 EPT
- Период на събитието
- 2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
USDT Пул
Залагайте USDT, за да печелите EPT еърдроп
- Общо еърдропове
- 2,300,000 EPT
- Обща сума на залозите
- 1,955,829.733 USDT
- Участници
- 1,204
MX пул
Залагайте MX, за да печелите EPT еърдроп
- Общо еърдропове
- 1,300,000 EPT
- Обща сума на залозите
- 5,462,085.851 MX
- Участници
- 4,243
EPT пул
Залагайте EPT, за да печелите EPT еърдроп
- Общо еърдропове
- 960,000 EPT
- Обща сума на залозите
- 18,864,827.814 EPT
- Участници
- 393
MNT
- Общо еърдропове
- 240,000 MNT
- Период на събитието
- 2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
USDT Пул
Залагайте USDT, за да печелите MNT еърдроп
- Общо еърдропове
- 48,000 MNT
- Обща сума на залозите
- 2,757,307 USDT
- Участници
- 1,730
MX пул
Залагайте MX, за да печелите MNT еърдроп
- Общо еърдропове
- 72,000 MNT
- Обща сума на залозите
- 5,277,175 MX
- Участници
- 4,523
MNT пул
Залагайте MNT, за да печелите MNT еърдроп
- Общо еърдропове
- 120,000 MNT
- Обща сума на залозите
- 12,425,855 MNT
- Участници
- 4,492
KINTO
- Общо еърдропове
- 10,100 KINTO
- Период на събитието
- 2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
USDT Пул
Залагайте USDT, за да печелите KINTO еърдроп
- Общо еърдропове
- 5,100 KINTO
- Обща сума на залозите
- 2,661,559.62 USDT
- Участници
- 1,702
MX пул
Залагайте MX, за да печелите KINTO еърдроп
- Общо еърдропове
- 3,000 KINTO
- Обща сума на залозите
- 6,137,476.3 MX
- Участници
- 5,185
KINTO пул
Залагайте KINTO, за да печелите KINTO еърдроп
- Общо еърдропове
- 2,000 KINTO
- Обща сума на залозите
- 6,405.9 KINTO
- Участници
- 1,993
TERM
- Общо еърдропове
- 120,000 TERM
- Период на събитието
- 2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
USDT Пул
Залагайте USDT, за да печелите TERM еърдроп
- Общо еърдропове
- 60,000 TERM
- Обща сума на залозите
- 1,028,611 USDT
- Участници
- 819
MX пул
Залагайте MX, за да печелите TERM еърдроп
- Общо еърдропове
- 36,000 TERM
- Обща сума на залозите
- 4,354,949 MX
- Участници
- 3,418
TERM пул
Залагайте TERM, за да печелите TERM еърдроп
- Общо еърдропове
- 24,000 TERM
- Обща сума на залозите
- 78,460 TERM
- Участници
- 1,531
IP
- Общо еърдропове
- 60,000 IP
- Период на събитието
- 2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
USDT Пул
Залагайте USDT, за да печелите IP еърдроп
- Общо еърдропове
- 30,000 IP
- Обща сума на залозите
- 3,489,508 USDT
- Участници
- 2,402
MX пул
Залагайте MX, за да печелите IP еърдроп
- Общо еърдропове
- 18,000 IP
- Обща сума на залозите
- 5,721,002 MX
- Участници
- 4,981
IP пул
Залагайте IP, за да печелите IP еърдроп
- Общо еърдропове
- 12,000 IP
- Обща сума на залозите
- 221,808 IP
- Участници
- 1,866
APT
- Общо еърдропове
- 30,500 APT
- Период на събитието
- 2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
USDT Пул
Залагайте USDT, за да печелите APT еърдроп
- Общо еърдропове
- 16,000 APT
- Обща сума на залозите
- 6,176,889 USDT
- Участници
- 3,734
MX пул
Залагайте MX, за да печелите APT еърдроп
- Общо еърдропове
- 11,500 APT
- Обща сума на залозите
- 5,076,509 MX
- Участници
- 3,901
APT пул
Залагайте APT, за да печелите APT еърдроп
- Общо еърдропове
- 3,000 APT
- Обща сума на залозите
- 525,988 APT
- Участници
- 2,460
XTER
- Общо еърдропове
- 800,000 XTER
- Период на събитието
- 2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
USDT Пул
Залагайте USDT, за да печелите XTER еърдроп
- Общо еърдропове
- 400,000 XTER
- Обща сума на залозите
- 8,436,874 USDT
- Участници
- 5,642
MX пул
Залагайте MX, за да печелите XTER еърдроп
- Общо еърдропове
- 240,000 XTER
- Обща сума на залозите
- 5,004,835 MX
- Участници
- 3,627
XTER пул
Залагайте XTER, за да печелите XTER еърдроп
- Общо еърдропове
- 160,000 XTER
- Обща сума на залозите
- 1,008,964 XTER
- Участници
- 2,698