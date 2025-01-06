Launchpool

Залог за печелене на токени от забележителни проекти

Общ награден фонд (USDT)
1,239,239
Общ брой участници
89,361
Брой вписани проекти
15
EINSTEIN

EIN

Завършено
Общо еърдропове
28,000,000 EIN
Период на събитието
2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
Ексклузивно за нов потребител

USDT Пул

Залагайте USDT, за да печелите EIN еърдроп

Tether
Прогнозни APR
80.24%
Общо еърдропове
14,000,000 EIN
Обща сума на залозите
1,367,960 USDT
Участници
948

MX пул

Залагайте MX, за да печелите EIN еърдроп

MX Token
Прогнозни APR
7.33%
Общо еърдропове
7,000,000 EIN
Обща сума на залозите
7,628,495 MX
Участници
5,771

EIN пул

Залагайте EIN, за да печелите EIN еърдроп

EINSTEIN
Прогнозни APR
2,995.28%
Общо еърдропове
7,000,000 EIN
Обща сума на залозите
18,886,122 EIN
Участници
210
StablR USD

USDR

Завършено
Общо еърдропове
70,000 USDT
Период на събитието
2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
Ексклузивно за нов потребител

USDT Пул

Залагайте USDT, за да печелите USDT еърдроп

Tether
Прогнозни APR
207.08%
Общо еърдропове
50,000 USDT
Обща сума на залозите
1,781,074 USDT
Участници
1,141

MX пул

Залагайте MX, за да печелите USDT еърдроп

MX Token
Прогнозни APR
7.18%
Общо еърдропове
10,000 USDT
Обща сума на залозите
6,794,231 MX
Участници
5,149

USDR пул

Залагайте USDR, за да печелите USDT еърдроп

StablR USD
Прогнозни APR
125.34%
Общо еърдропове
10,000 USDT
Обща сума на залозите
710,609 USDR
Участници
697
StablR Euro

EURR

Завършено
Общо еърдропове
70,000 USDT
Период на събитието
2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
Ексклузивно за нов потребител

USDT Пул

Залагайте USDT, за да печелите USDT еърдроп

Tether
Прогнозни APR
265.30%
Общо еърдропове
50,000 USDT
Обща сума на залозите
1,273,366 USDT
Участници
906

MX пул

Залагайте MX, за да печелите USDT еърдроп

MX Token
Прогнозни APR
7.38%
Общо еърдропове
10,000 USDT
Обща сума на залозите
7,043,910 MX
Участници
5,229

EURR пул

Залагайте EURR, за да печелите USDT еърдроп

StablR Euro
Прогнозни APR
179.68%
Общо еърдропове
10,000 USDT
Обща сума на залозите
411,359 EURR
Участници
454
TRN

TRN

Първоначално вписване
Завършено
Общо еърдропове
190,000 TRN
Период на събитието
2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
Ексклузивно за нов потребител

USDT Пул

Залагайте USDT, за да печелите TRN еърдроп

Tether
Прогнозни APR
28.14%
Общо еърдропове
95,000 TRN
Обща сума на залозите
1,569,907 USDT
Участници
917

TRN пул

Залагайте TRN, за да печелите TRN еърдроп

TRN
Прогнозни APR
1,884.61%
Общо еърдропове
95,000 TRN
Обща сума на залозите
314,040 TRN
Участници
702
EINSTEIN

EIN

Първоначално вписване
Завършено
Общо еърдропове
42,500,000 EIN
Период на събитието
2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
Ексклузивно за нов потребител

USDT Пул

Залагайте USDT, за да печелите EIN еърдроп

Tether
Прогнозни APR
113.39%
Общо еърдропове
25,000,000 EIN
Обща сума на залозите
1,784,617 USDT
Участници
1,868

MX пул

Залагайте MX, за да печелите EIN еърдроп

MX Token
Прогнозни APR
8.80%
Общо еърдропове
17,500,000 EIN
Обща сума на залозите
8,019,955 MX
Участници
8,622
Bombie

BOMB

Първоначално вписване
Завършено
Общо еърдропове
6,000,000 BOMB
Период на събитието
2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
Ексклузивно за нов потребител

USDT Пул

Залагайте USDT, за да печелите BOMB еърдроп

Tether
Прогнозни APR
449.81%
Общо еърдропове
4,000,000 BOMB
Обща сума на залозите
1,085,194 USDT
Участници
730

MX пул

Залагайте MX, за да печелите BOMB еърдроп

MX Token
Прогнозни APR
22.01%
Общо еърдропове
2,000,000 BOMB
Обща сума на залозите
4,399,152 MX
Участници
3,057
ICEBERG

ICEBERG

Първоначално вписване
Завършено
Общо еърдропове
1,666,666,666 ICEBERG
Период на събитието
2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
Ексклузивно за нов потребител

ICEBERG Пул

Залагайте ICEBERG, за да печелите ICEBERG еърдроп

ICEBERG
Прогнозни APR
8,488.44%
Общо еърдропове
833,333,333 ICEBERG
Обща сума на залозите
719,672,913 ICEBERG
Участници
240

MX пул

Залагайте MX, за да печелите ICEBERG еърдроп

MX Token
Прогнозни APR
4.66%
Общо еърдропове
833,333,333 ICEBERG
Обща сума на залозите
3,625,514 MX
Участници
2,759
Shardeum

SHM

Първоначално вписване
Завършено
Общо еърдропове
63,360 SHM
Период на събитието
2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
Ексклузивно за нов потребител

USDT Пул

Залагайте USDT, за да печелите SHM еърдроп

Tether
Прогнозни APR
600.58%
Общо еърдропове
31,680 SHM
Обща сума на залозите
1,212,768 USDT
Участници
784

MX пул

Залагайте MX, за да печелите SHM еърдроп

MX Token
Прогнозни APR
48.75%
Общо еърдропове
31,680 SHM
Обща сума на залозите
5,397,116 MX
Участници
4,137
Balance

EPT

Първоначално вписване
Завършено
Общо еърдропове
4,560,000 EPT
Период на събитието
2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
Ексклузивно за нов потребител

USDT Пул

Залагайте USDT, за да печелите EPT еърдроп

Tether
Прогнозни APR
221.06%
Общо еърдропове
2,300,000 EPT
Обща сума на залозите
1,955,829.733 USDT
Участници
1,204

MX пул

Залагайте MX, за да печелите EPT еърдроп

MX Token
Прогнозни APR
14.02%
Общо еърдропове
1,300,000 EPT
Обща сума на залозите
5,462,085.851 MX
Участници
4,243

EPT пул

Залагайте EPT, за да печелите EPT еърдроп

Balance
Прогнозни APR
624.27%
Общо еърдропове
960,000 EPT
Обща сума на залозите
18,864,827.814 EPT
Участници
393
Mantle

MNT

Завършено
Общо еърдропове
240,000 MNT
Период на събитието
2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
Ексклузивно за нов потребител

USDT Пул

Залагайте USDT, за да печелите MNT еърдроп

Tether
Прогнозни APR
134.91%
Общо еърдропове
48,000 MNT
Обща сума на залозите
2,757,307 USDT
Участници
1,730

MX пул

Залагайте MX, за да печелите MNT еърдроп

MX Token
Прогнозни APR
34.49%
Общо еърдропове
72,000 MNT
Обща сума на залозите
5,277,175 MX
Участници
4,523

MNT пул

Залагайте MNT, за да печелите MNT еърдроп

Mantle
Прогнозни APR
96.05%
Общо еърдропове
120,000 MNT
Обща сума на залозите
12,425,855 MNT
Участници
4,492
Kinto

KINTO

Първоначално вписване
Завършено
Общо еърдропове
10,100 KINTO
Период на събитието
2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
Ексклузивно за нов потребител

USDT Пул

Залагайте USDT, за да печелите KINTO еърдроп

Tether
Прогнозни APR
397.35%
Общо еърдропове
5,100 KINTO
Обща сума на залозите
2,661,559.62 USDT
Участници
1,702

MX пул

Залагайте MX, за да печелите KINTO еърдроп

MX Token
Прогнозни APR
32.26%
Общо еърдропове
3,000 KINTO
Обща сума на залозите
6,137,476.3 MX
Участници
5,185

KINTO пул

Залагайте KINTO, за да печелите KINTO еърдроп

Kinto
Прогнозни APR
3,934.48%
Общо еърдропове
2,000 KINTO
Обща сума на залозите
6,405.9 KINTO
Участници
1,993
Term Finance

TERM

Първоначално вписване
Завършено
Общо еърдропове
120,000 TERM
Период на събитието
2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
Ексклузивно за нов потребител

USDT Пул

Залагайте USDT, за да печелите TERM еърдроп

Tether
Прогнозни APR
539.01%
Общо еърдропове
60,000 TERM
Обща сума на залозите
1,028,611 USDT
Участници
819

MX пул

Залагайте MX, за да печелите TERM еърдроп

MX Token
Прогнозни APR
27.00%
Общо еърдропове
36,000 TERM
Обща сума на залозите
4,354,949 MX
Участници
3,418

TERM пул

Залагайте TERM, за да печелите TERM еърдроп

Term Finance
Прогнозни APR
5,661.41%
Общо еърдропове
24,000 TERM
Обща сума на залозите
78,460 TERM
Участници
1,531
Story

IP

Първоначално вписване
Завършено
Общо еърдропове
60,000 IP
Период на събитието
2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
Ексклузивно за нов потребител

USDT Пул

Залагайте USDT, за да печелите IP еърдроп

Tether
Прогнозни APR
185.52%
Общо еърдропове
30,000 IP
Обща сума на залозите
3,489,508 USDT
Участници
2,402

MX пул

Залагайте MX, за да печелите IP еърдроп

MX Token
Прогнозни APR
19.55%
Общо еърдропове
18,000 IP
Обща сума на залозите
5,721,002 MX
Участници
4,981

IP пул

Залагайте IP, за да печелите IP еърдроп

Story
Прогнозни APR
645.05%
Общо еърдропове
12,000 IP
Обща сума на залозите
221,808 IP
Участници
1,866
Aptos

APT

Завършено
Общо еърдропове
30,500 APT
Период на събитието
2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
Ексклузивно за нов потребител

USDT Пул

Залагайте USDT, за да печелите APT еърдроп

Tether
Прогнозни APR
260.38%
Общо еърдропове
16,000 APT
Обща сума на залозите
6,176,889 USDT
Участници
3,734

MX пул

Залагайте MX, за да печелите APT еърдроп

MX Token
Прогнозни APR
58.36%
Общо еърдропове
11,500 APT
Обща сума на залозите
5,076,509 MX
Участници
3,901

APT пул

Залагайте APT, за да печелите APT еърдроп

Aptos
Прогнозни APR
68.87%
Общо еърдропове
3,000 APT
Обща сума на залозите
525,988 APT
Участници
2,460
Xterio

XTER

Първоначално вписване
Завършено
Общо еърдропове
800,000 XTER
Период на събитието
2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
Ексклузивно за нов потребител

USDT Пул

Залагайте USDT, за да печелите XTER еърдроп

Tether
Прогнозни APR
279.69%
Общо еърдропове
400,000 XTER
Обща сума на залозите
8,436,874 USDT
Участници
5,642

MX пул

Залагайте MX, за да печелите XTER еърдроп

MX Token
Прогнозни APR
47.02%
Общо еърдропове
240,000 XTER
Обща сума на залозите
5,004,835 MX
Участници
3,627

XTER пул

Залагайте XTER, за да печелите XTER еърдроп

Xterio
Прогнозни APR
1,335.95%
Общо еърдропове
160,000 XTER
Обща сума на залозите
1,008,964 XTER
Участници
2,698