XDC Network is an EVM-compatible Layer 1 network. A highly optimized, bespoke fork of Ethereum, the XDC Network reaches consensus through a delegated proof-of-stake (XDPoS) mechanism, which allows for two-second transaction time, near zero gas fees, and a high number of transactions per second. Secure, scalable, and highly efficient, the XDC Network powers a wide range of novel blockchain use cases and provides state-of-the-art infrastructure for enterprise-grade blockchain applications and real-world asset tokenization.

Място в класиранетоNo.75

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял0.0003%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.22%

Циркулиращо предлагане16,214,798,527

Максимално предлагане0

Общо предлагане37,994,983,798.5

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.19387438,2021-08-21

Най-ниска цена0.000157131627911,2019-06-20

Публичен блокчейнXDC

