WIN

The first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc.

ИмеWIN

Място в класиранетоNo.524

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.00%

Циркулиращо предлагане993,701,859,243.3864

Максимално предлагане993,701,859,243.3864

Общо предлагане993,701,859,243.3864

Скорост на циркулация1%

Дата на издаване2019-07-29 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.00296486,2021-04-05

Най-ниска цена0.0000414521353705,2020-03-13

Публичен блокчейнTRX

ВъведениеThe first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.