SIX

SIX Network project focuses on unleashing the true power of digital assets through the power of blockchain and smart contracts to create effective decentralized financial services and a blockchain infrastructure essential for businesses.

ИмеSIX

Място в класиранетоNo.923

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.06%

Циркулиращо предлагане850,966,610.126

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане999,999,970

Скорост на циркулация0.8509%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.5520867825854208,2021-11-29

Най-ниска цена0.00405629769192,2019-02-28

Публичен блокчейнBSC

ВъведениеSIX Network project focuses on unleashing the true power of digital assets through the power of blockchain and smart contracts to create effective decentralized financial services and a blockchain infrastructure essential for businesses.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.