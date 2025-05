PUNDIX

Pundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

ИмеPUNDIX

Място в класиранетоNo.297

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)191.78%

Циркулиращо предлагане258,386,541.0999244

Максимално предлагане258,526,640

Общо предлагане258,386,541.0999244

Скорост на циркулация0.9994%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена7.13592656,2021-04-09

Най-ниска цена0.21487481482968304,2025-04-07

Публичен блокчейнETH

ВъведениеPundi X is a leading developer of blockchain-powered devices with the aim of transforming retail businesses with its blockchain-based point of sale solution. The solution allows retail merchants and consumers to conduct instantaneous in-store transactions on its blockchain.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.