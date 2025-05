PI

Pi Network is a social cryptocurrency, developer platform, and ecosystem designed for widespread accessibility and real-world utility. It enables users to mine and transact Pi using a mobile-friendly interface while supporting applications built on its blockchain ecosystem. Pi has over 60 million engaged users with over 19 million identity-verified (through its native KYC solution) and over 10 million migrated to its Mainnet.

Място в класиранетоNo.26

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял0.0015%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)%1,61

Циркулиращо предлагане7.243.321.065,496557

Максимално предлагане100.000.000.000

Общо предлагане100.000.000.000

Скорост на циркулация0.0724%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена2.9816444104522235,2025-02-26

Най-ниска цена0.40123967836094104,2025-04-05

Публичен блокчейнPINETWORK

Сектор

Социални медии

