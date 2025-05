PHB

Phoenix Global is built for the enterprise, with the consumer in mind. Rapidly develop and deploy decentralized consumer apps built to scale, and fit within the existing customer experience.

ИмеPHB

Място в класиранетоNo.670

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)14.28%

Циркулиращо предлагане56,120,796.39345677

Максимално предлагане64,000,000

Общо предлагане56,120,796.39345677

Скорост на циркулация0.8768%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена4.094629014078536,2024-03-09

Най-ниска цена0.06654096148398123,2022-05-12

Публичен блокчейнBSC

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.