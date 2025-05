IOST

The IOS(Internet of Services) offers a solid infrastructure for all kinds of online service providers. Its ultra-high TPS, privacy protection, scalable and secure blockchain provide infinitely many new possibilities for online service providers to serve their customer base.

Място в класиранетоNo.379

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0,03%

Циркулиращо предлагане25 407 526 843

Максимално предлагане90 000 000 000

Общо предлагане45 779 378 999

Скорост на циркулация0.2823%

Дата на издаване2018-01-11 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път0,01 USDT

Рекорд за всички времена0.13649600744247437,2018-01-24

Най-ниска цена0.00156203910694,2020-03-13

Публичен блокчейнIOST

Сектор

Социални медии

