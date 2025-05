INSP

Inspect is the pulse of Web3, a cutting-edge layer 2 solution that empowers users within the X (Twitter) and other social ecosystems with indispensable tools and insights for navigating the dynamic realms of cryptocurrencies and NFTs.

ИмеINSP

Място в класиранетоNo.1724

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0,05%

Циркулиращо предлагане462 901 406,48

Максимално предлагане1 000 000 000

Общо предлагане1 000 000 000

Скорост на циркулация0.4629%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена1.3073823161861293,2023-12-06

Най-ниска цена0.003948942101004962,2025-03-11

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

