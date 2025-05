DCK

DexCheck is revolutionizing crypto trading through its unique, AI-boosted analytics platform. It offers real-time insights into crypto and NFT markets, making blockchain analysis intuitive and accessible even for beginners. By tracking 'smart money' flows and integrating social intelligence, DexCheck equips traders with advanced, easy-to-understand tools for strategic decision-making.

Място в класиранетоNo.1205

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.16%

Циркулиращо предлагане678,215,649

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане960,416,889.4816276

Скорост на циркулация0.6782%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.1835686222895271,2024-03-11

Най-ниска цена0.006272543350543952,2025-04-07

Публичен блокчейнBSC

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.