deBridge is DeFi’s internet of liquidity, enabling real-time movement of assets and information across the DeFi landscape. Without the bottlenecks and risks of liquidity pools, deBridge can power all type of cross-chain interactions with deep liquidity, tight spreads, and guaranteed rates.

Място в класиранетоNo.746

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.73%

Циркулиращо предлагане1,829,293,597

Максимално предлагане10,000,000,000

Общо предлагане9,999,997,159.600344

Скорост на циркулация0.1829%

Дата на издаване2024-10-16 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.05499267372684524,2024-12-21

Най-ниска цена0.013910476857044492,2025-04-20

Публичен блокчейнSOL

