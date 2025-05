CHEX

Chintai is a licensed and regulated tokenization platform. Powered by the innovative $CHEX token, Chintai offers a compliant, one-stop solution for bringing real-world assets on-chain.

ИмеCHEX

Място в класиранетоNo.223

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)0.29%

Циркулиращо предлагане998,776,596.2140989

Максимално предлагане0

Общо предлагане998,803,574.8861823

Скорост на циркулация%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.8025739225864136,2024-12-17

Най-ниска цена0.00274259,2021-03-01

Публичен блокчейнETH

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.