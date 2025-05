ATOM

The Cosmos Network is a decentralized network of independent, scalable, and interoperable blockchains, creating the foundation for a new token economy. Cosmos Hub is the first hub among many hubs that has launched within the Cosmos Network of sovereign blockchains, and ATOM is the Cosmos Hub's staking token.

ИмеATOM

Място в класиранетоNo.53

Пазарна капитализация$0,00

Напълно разредена пазарна капитализация$0,00

Пазарен дял0.0005%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)31,76%

Циркулиращо предлагане390 934 204

Максимално предлагане∞

Общо предлагане390 934 204

Скорост на циркулация%

Дата на издаване2019-03-15 00:00:00

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път0,1 USDT

Рекорд за всички времена44.6955257850945,2021-09-20

Най-ниска цена1.13096252523,2020-03-13

Публичен блокчейнATOM

