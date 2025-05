A8

Ancient8 builds Ethereum L2 for Gaming on OP Stack with Celestia Underneath, offering a suite of Web3 gaming infrastructure tools that serve as the distribution and marketing channel for games globally.

ИмеA8

Място в класиранетоNo.646

Пазарна капитализация$0.00

Напълно разредена пазарна капитализация$0.00

Пазарен дял%

Търговски обем/пазарна капитализация (24H)2.02%

Циркулиращо предлагане287,855,203.7

Максимално предлагане1,000,000,000

Общо предлагане1,000,000,000

Скорост на циркулация0.2878%

Дата на издаване--

Цената, на която активът е бил емитиран за първи път--

Рекорд за всички времена0.4943303442964241,2024-12-19

Най-ниска цена0.061919935797642725,2024-11-03

Публичен блокчейнETH

ВъведениеAncient8 builds Ethereum L2 for Gaming on OP Stack with Celestia Underneath, offering a suite of Web3 gaming infrastructure tools that serve as the distribution and marketing channel for games globally.

Сектор

Социални медии

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от отговорност: Данните са предоставени от cmc и не трябва да се считат за инвестиционен съвет.