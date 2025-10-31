Bugünkü canlı ZooKeeper qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ZOO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ZOO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı ZooKeeper qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ZOO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ZOO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ZOO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ZOO Qiymət Məlumatları

ZOO Rəsmi Veb-saytı

ZOO Tokenomikası

ZOO Qiymət Proqnozu

ZooKeeper Logosu

ZooKeeper Qiyməti (ZOO)

Siyahıya alınmadı

1 ZOO / USD Canlı Qiyməti:

$0,00047498
$0,00047498$0,00047498
-2,70%1D
USD
ZooKeeper (ZOO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:11:18 (UTC+8)

ZooKeeper (ZOO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,39793
$ 0,39793$ 0,39793

$ 0
$ 0$ 0

+1,11%

-2,71%

-4,99%

-4,99%

ZooKeeper (ZOO) canlı qiyməti --. ZOO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ZOO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,39793, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ZOO son bir saat ərzində +1,11%, 24 saat ərzində -2,71% və son 7 gündə isə -4,99% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

ZooKeeper (ZOO) Bazar Məlumatları

$ 223,57K
$ 223,57K$ 223,57K

--
----

$ 230,74K
$ 230,74K$ 230,74K

470,68M
470,68M 470,68M

485.769.338,4215991
485.769.338,4215991 485.769.338,4215991

ZooKeeper üzrə cari Bazar Dəyəri $ 223,57K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ZOO üzrə dövriyyədə olan təklif 470,68M, ümumi təklif isə 485769338.4215991 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 230,74K təşkil edir.

ZooKeeper (ZOO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində ZooKeeper / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə ZooKeeper / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə ZooKeeper / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə ZooKeeper / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-2,71%
30 Gün$ 0-22,17%
60 Gün$ 0-31,10%
90 Gün$ 0--

ZooKeeper (ZOO) Nədir?

Zookeeper will provide a dual farming experience while embracing the popular crypto trend of NFTs. The project will complement another existing Wanchain Dapp: Wanswap (www.wanswap.finance); thus greatly augmenting liquidity. However, Zookeeper will have its own utility token ($ZOO) distributed as farming rewards to Wanswap Liquidity Providers (LPs), who stake their WSLP (Wan Swap Liquidity Provider tokens).

All this makes ZooKeeper a unique gamified yield farming Dapp with profit potential and gaming fun.

Features : DUALFARMING In Zookeeper, the notion of dual farming is introduced which allows the user to farm zoo tokens and wasp tokens (on selected pools) due to the partnership with WanSwap. OPTIONAL LOCK FARMING ZooKeeper offers users the possibility of increasing yield farming rewards by using the optional lock period function available for each pool. The longer the period chosen, the more rewards will be given. ATTACH NFT BOOST CARDS Extra NFT boost cards are available on ZooKeeper. This unique ability in the crypto market will allow each user to both reduce the locktime and increase rewards. NFT TRADING All NFTs have a possibility to be used or sold in the market section. Selling NFT’s can be done in several cryptocurrencies available on ZooKeeper. GOVERNANCE ZooKeeper Community will have access to a voting system that will be reviewed by the ZooKeeper team before implementation. BURN MECHANIC ZooKeeper has integrated different burning mechanics on its platform to reduce the max supply of ZOO Token.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

ZooKeeper (ZOO) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

ZooKeeper Qiymət Proqnozu (USD)

ZooKeeper (ZOO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? ZooKeeper (ZOO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? ZooKeeper üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

ZooKeeper qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ZOO Aktivindən Yerli Valyutalara

ZooKeeper (ZOO) Tokenomikası

ZooKeeper (ZOO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ZOO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: ZooKeeper (ZOO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü ZooKeeper (ZOO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ZOO qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ZOO / USD cari qiyməti nədir?
ZOO / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
ZooKeeper üçün bazar dəyəri nədir?
ZOO üçün bazar dəyəri $ 223,57K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ZOO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ZOO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 470,68M USD təşkil edir.
ZOO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ZOO ATH qiyməti olan 0,39793 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ZOO qiyməti (ATL) nədir?
ZOO ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
ZOO ticarət həcmi nədir?
ZOO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ZOO bu il daha da yüksələcək?
ZOO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ZOO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:11:18 (UTC+8)

ZooKeeper (ZOO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

