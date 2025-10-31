Yourself Qiyməti (YOURSELF)
+0,32%
-4,46%
-14,21%
-14,21%
Yourself (YOURSELF) canlı qiyməti $0,00037143. YOURSELF son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00033752 və ən yüksək $ 0,000392 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. YOURSELF üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00146841, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00011305 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, YOURSELF son bir saat ərzində +0,32%, 24 saat ərzində -4,46% və son 7 gündə isə -14,21% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
Yourself üzrə cari Bazar Dəyəri $ 371,26K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. YOURSELF üzrə dövriyyədə olan təklif 999,44M, ümumi təklif isə 999443622.1493268 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 371,26K təşkil edir.
Bu gün ərzində Yourself / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Yourself / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001330169.
Son 60 gündə Yourself / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001001996.
Son 90 gündə Yourself / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00010419228252176337.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ 0
|-4,46%
|30 Gün
|$ -0,0001330169
|-35,81%
|60 Gün
|$ -0,0001001996
|-26,97%
|90 Gün
|$ +0,00010419228252176337
|+38,99%
You are the product. Your mind is the tech. Long the most undervalued asset to exist, your true potential. The more you believe, the more valuable you become. Everyone comes in with a different level of self belief. But everyone has a desire to increase it. Whatever yours currently is, consider Yourself as a personal experiment
Start by believing in Yourself just enough to where it feels safe to you. Then allow your mind to lean into a bit of discomfort. Visualize what your reality would look like if you were to actualize your full potential
Let your imagination run wild. Feel the doubt start to creep in. But don't try to run away. Sit with the emotion. Tell your subconscious that you are actually capable of achieving your dreams. That if you can see it in your head, you can be it in your life
There will be days where you'll want to give up. To retreat back to what's familiar. Your only job with this experiment is to stay the course. Embrace the early volatility of your self belief. Consistently choose to not give up despite your false self telling you that you're not meant for greatness
Then just see what happens. Can you make it a week? Months? Years? How could you actually look, think, and feel if you finally committed to betting on Yourself?
Are you willing to hold strong and find out?
|Tarix (UTC+8)
|Növ
|Məlumatlar
|10-31 05:09:00
|Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
|10-31 01:38:24
|Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
|10-30 11:46:23
|Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
|10-30 07:20:09
|Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
|10-28 21:35:49
|Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
|10-28 14:23:33
|Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
