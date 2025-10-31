Bugünkü canlı Yourself qiyməti 0,00037143 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində YOURSELF / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də YOURSELF qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Yourself qiyməti 0,00037143 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində YOURSELF / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də YOURSELF qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

YOURSELF Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

YOURSELF Qiymət Məlumatları

YOURSELF Rəsmi Veb-saytı

YOURSELF Tokenomikası

YOURSELF Qiymət Proqnozu

Yourself Logosu

Yourself Qiyməti (YOURSELF)

Siyahıya alınmadı

1 YOURSELF / USD Canlı Qiyməti:

$0,00037143
$0,00037143$0,00037143
-4,40%1D
USD
Yourself (YOURSELF) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:09:43 (UTC+8)

Yourself (YOURSELF) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00033752
$ 0,00033752$ 0,00033752
24 saat Aşağı
$ 0,000392
$ 0,000392$ 0,000392
24 saat Yüksək

$ 0,00033752
$ 0,00033752$ 0,00033752

$ 0,000392
$ 0,000392$ 0,000392

$ 0,00146841
$ 0,00146841$ 0,00146841

$ 0,00011305
$ 0,00011305$ 0,00011305

+0,32%

-4,46%

-14,21%

-14,21%

Yourself (YOURSELF) canlı qiyməti $0,00037143. YOURSELF son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00033752 və ən yüksək $ 0,000392 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. YOURSELF üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00146841, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00011305 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, YOURSELF son bir saat ərzində +0,32%, 24 saat ərzində -4,46% və son 7 gündə isə -14,21% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Yourself (YOURSELF) Bazar Məlumatları

$ 371,26K
$ 371,26K$ 371,26K

--
----

$ 371,26K
$ 371,26K$ 371,26K

999,44M
999,44M 999,44M

999.443.622,1493268
999.443.622,1493268 999.443.622,1493268

Yourself üzrə cari Bazar Dəyəri $ 371,26K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. YOURSELF üzrə dövriyyədə olan təklif 999,44M, ümumi təklif isə 999443622.1493268 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 371,26K təşkil edir.

Yourself (YOURSELF) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Yourself / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Yourself / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001330169.
Son 60 gündə Yourself / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001001996.
Son 90 gündə Yourself / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00010419228252176337.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-4,46%
30 Gün$ -0,0001330169-35,81%
60 Gün$ -0,0001001996-26,97%
90 Gün$ +0,00010419228252176337+38,99%

Yourself (YOURSELF) Nədir?

You are the product. Your mind is the tech. Long the most undervalued asset to exist, your true potential. The more you believe, the more valuable you become. Everyone comes in with a different level of self belief. But everyone has a desire to increase it. Whatever yours currently is, consider Yourself as a personal experiment

Start by believing in Yourself just enough to where it feels safe to you. Then allow your mind to lean into a bit of discomfort. Visualize what your reality would look like if you were to actualize your full potential

Let your imagination run wild. Feel the doubt start to creep in. But don't try to run away. Sit with the emotion. Tell your subconscious that you are actually capable of achieving your dreams. That if you can see it in your head, you can be it in your life

There will be days where you'll want to give up. To retreat back to what's familiar. Your only job with this experiment is to stay the course. Embrace the early volatility of your self belief. Consistently choose to not give up despite your false self telling you that you're not meant for greatness

Then just see what happens. Can you make it a week? Months? Years? How could you actually look, think, and feel if you finally committed to betting on Yourself?

Are you willing to hold strong and find out?

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır.

Yourself (YOURSELF) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Yourself Qiymət Proqnozu (USD)

Yourself (YOURSELF) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Yourself (YOURSELF) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Yourself üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Yourself qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

YOURSELF Aktivindən Yerli Valyutalara

Yourself (YOURSELF) Tokenomikası

Yourself (YOURSELF) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. YOURSELF tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Yourself (YOURSELF) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Yourself (YOURSELF) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı YOURSELF qiyməti 0,00037143 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
YOURSELF / USD cari qiyməti nədir?
YOURSELF / USD cari qiyməti $ 0,00037143 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Yourself üçün bazar dəyəri nədir?
YOURSELF üçün bazar dəyəri $ 371,26K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
YOURSELF aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
YOURSELF aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,44M USD təşkil edir.
YOURSELF üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
YOURSELF ATH qiyməti olan 0,00146841 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı YOURSELF qiyməti (ATL) nədir?
YOURSELF ATL qiyməti olan 0,00011305 USD dəyərinə endi.
YOURSELF ticarət həcmi nədir?
YOURSELF üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
YOURSELF bu il daha da yüksələcək?
YOURSELF bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün YOURSELF qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:09:43 (UTC+8)

Yourself (YOURSELF) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

