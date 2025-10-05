Bugünkü canlı ynUSD Max qiyməti 1,026 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində YNUSDX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də YNUSDX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı ynUSD Max qiyməti 1,026 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində YNUSDX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də YNUSDX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

YNUSDX Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

YNUSDX Qiymət Məlumatları

YNUSDX Whitepaper

YNUSDX Rəsmi Veb-saytı

YNUSDX Tokenomikası

YNUSDX Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

ynUSD Max Logosu

ynUSD Max Qiyməti (YNUSDX)

Siyahıya alınmadı

1 YNUSDX / USD Canlı Qiyməti:

$1,026
$1,026$1,026
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
ynUSD Max (YNUSDX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:53:41 (UTC+8)

ynUSD Max (YNUSDX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 1,023
$ 1,023$ 1,023
24 saat Aşağı
$ 1,027
$ 1,027$ 1,027
24 saat Yüksək

$ 1,023
$ 1,023$ 1,023

$ 1,027
$ 1,027$ 1,027

$ 1,027
$ 1,027$ 1,027

$ 0,997125
$ 0,997125$ 0,997125

--

-0,00%

+0,51%

+0,51%

ynUSD Max (YNUSDX) canlı qiyməti $1,026. YNUSDX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 1,023 və ən yüksək $ 1,027 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. YNUSDX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,027, ən aşağı qiyməti isə $ 0,997125 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, YNUSDX son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -0,00% və son 7 gündə isə +0,51% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

ynUSD Max (YNUSDX) Bazar Məlumatları

$ 89,65K
$ 89,65K$ 89,65K

--
----

$ 89,65K
$ 89,65K$ 89,65K

87,42K
87,42K 87,42K

87.421,65687268265
87.421,65687268265 87.421,65687268265

ynUSD Max üzrə cari Bazar Dəyəri $ 89,65K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. YNUSDX üzrə dövriyyədə olan təklif 87,42K, ümumi təklif isə 87421.65687268265 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 89,65K təşkil edir.

ynUSD Max (YNUSDX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində ynUSD Max / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə ynUSD Max / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0135474066.
Son 60 gündə ynUSD Max / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0268707348.
Son 90 gündə ynUSD Max / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0,00%
30 Gün$ +0,0135474066+1,32%
60 Gün$ +0,0268707348+2,62%
90 Gün$ 0--

ynUSD Max (YNUSDX) Nədir?

YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies.

The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

ynUSD Max (YNUSDX) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

ynUSD Max Qiymət Proqnozu (USD)

ynUSD Max (YNUSDX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? ynUSD Max (YNUSDX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? ynUSD Max üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

ynUSD Max qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

YNUSDX Aktivindən Yerli Valyutalara

ynUSD Max (YNUSDX) Tokenomikası

ynUSD Max (YNUSDX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. YNUSDX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: ynUSD Max (YNUSDX) Haqq;nda Suallar

Bugünkü ynUSD Max (YNUSDX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı YNUSDX qiyməti 1,026 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
YNUSDX / USD cari qiyməti nədir?
YNUSDX / USD cari qiyməti $ 1,026 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
ynUSD Max üçün bazar dəyəri nədir?
YNUSDX üçün bazar dəyəri $ 89,65K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
YNUSDX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
YNUSDX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 87,42K USD təşkil edir.
YNUSDX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
YNUSDX ATH qiyməti olan 1,027 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı YNUSDX qiyməti (ATL) nədir?
YNUSDX ATL qiyməti olan 0,997125 USD dəyərinə endi.
YNUSDX ticarət həcmi nədir?
YNUSDX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
YNUSDX bu il daha da yüksələcək?
YNUSDX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün YNUSDX qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:53:41 (UTC+8)

ynUSD Max (YNUSDX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-04 13:39:16Zəncirdə Məlumatlar
ABŞ Ethereum Spot ETF Dünən 233,5 Milyon Dollar Xalis Daxilolma Qeydə Alıb
10-04 11:26:38Sektor Yenilikləri
USDC Emissiyası 75 Milyardı Keçir, Bazar Payı 24.9%-ə Çatır
10-03 10:20:00Sektor Yenilikləri
Ümumi kripto bazar kapitallaşması 4,2 trilyon dollardan yuxarı qayıdır, 24 saat ərzində 2,3% artımla
10-03 05:17:00Sektor Yenilikləri
Bitcoin avqust ayının ortalarından bəri ilk dəfə $120,000 həddini keçdi
10-01 14:11:00Sektor Yenilikləri
Dünən ABŞ-ın Ethereum spot ETF-ləri $127.5 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb, Bitcoin spot ETF-ləri isə $430 milyon xalis daxilolmalar qeydə alıb
09-30 18:14:00Sektor Yenilikləri
Cari əsas CEX və DEX maliyyələşdirmə dərəcələri bazarın neytral olduğunu, lakin bir qədər ayı meylinin olduğunu göstərir

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.