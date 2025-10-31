Bugünkü canlı XVGBASE qiyməti 0,00004397 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XVGBASE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XVGBASE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı XVGBASE qiyməti 0,00004397 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XVGBASE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XVGBASE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

-19,40%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
XVGBASE (XVGBASE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:08:05 (UTC+8)

XVGBASE (XVGBASE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

-0,57%

-19,49%

-36,27%

-36,27%

XVGBASE (XVGBASE) canlı qiyməti $0,00004397. XVGBASE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00002402 və ən yüksək $ 0,00005484 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. XVGBASE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0002596, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00002402 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, XVGBASE son bir saat ərzində -0,57%, 24 saat ərzində -19,49% və son 7 gündə isə -36,27% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

XVGBASE (XVGBASE) Bazar Məlumatları

XVGBASE üzrə cari Bazar Dəyəri $ 437,43K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. XVGBASE üzrə dövriyyədə olan təklif 9,95B, ümumi təklif isə 9948999999.41134 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 437,43K təşkil edir.

XVGBASE (XVGBASE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində XVGBASE / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə XVGBASE / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000279115.
Son 60 gündə XVGBASE / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000219835.
Son 90 gündə XVGBASE / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-19,49%
30 Gün$ -0,0000279115-63,47%
60 Gün$ -0,0000219835-49,99%
90 Gün$ 0--

XVGBASE (XVGBASE) Nədir?

XVGBASE is the native XVG token deployed on the Base network, part of the expanding XVG ecosystem spanning 12 EVM-compatible blockchains. Each token, including XVGBASE, shares a unified contract address, an innovation that ensures seamless cross-chain recognition and interoperability without the need for wrapped assets. XVGBASE represents a decentralized movement for borderless, interoperable utility across Ethereum L2 networks and beyond, fostering a truly unified DeFi experience.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

XVGBASE Qiymət Proqnozu (USD)

XVGBASE (XVGBASE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? XVGBASE (XVGBASE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? XVGBASE üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

XVGBASE qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

XVGBASE Aktivindən Yerli Valyutalara

XVGBASE (XVGBASE) Tokenomikası

XVGBASE (XVGBASE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. XVGBASE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: XVGBASE (XVGBASE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü XVGBASE (XVGBASE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı XVGBASE qiyməti 0,00004397 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
XVGBASE / USD cari qiyməti nədir?
XVGBASE / USD cari qiyməti $ 0,00004397 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
XVGBASE üçün bazar dəyəri nədir?
XVGBASE üçün bazar dəyəri $ 437,43K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
XVGBASE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
XVGBASE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 9,95B USD təşkil edir.
XVGBASE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
XVGBASE ATH qiyməti olan 0,0002596 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı XVGBASE qiyməti (ATL) nədir?
XVGBASE ATL qiyməti olan 0,00002402 USD dəyərinə endi.
XVGBASE ticarət həcmi nədir?
XVGBASE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
XVGBASE bu il daha da yüksələcək?
XVGBASE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün XVGBASE qiymət proqnozuna baxın.
XVGBASE (XVGBASE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

