Bugünkü canlı WrongCoin qiyməti 0,00000894 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WRONG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WRONG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

WRONG Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

WRONG Qiymət Məlumatları

WRONG Rəsmi Veb-saytı

WRONG Tokenomikası

WRONG Qiymət Proqnozu

WrongCoin Logosu

WrongCoin Qiyməti (WRONG)

Siyahıya alınmadı

1 WRONG / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+0,20%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır.
USD
WrongCoin (WRONG) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:16:15 (UTC+8)

WrongCoin (WRONG) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00000857
$ 0,00000857$ 0,00000857
24 saat Aşağı
$ 0,00000899
$ 0,00000899$ 0,00000899
24 saat Yüksək

$ 0,00000857
$ 0,00000857$ 0,00000857

$ 0,00000899
$ 0,00000899$ 0,00000899

$ 0,00027192
$ 0,00027192$ 0,00027192

$ 0,00000857
$ 0,00000857$ 0,00000857

+0,04%

+0,30%

-13,78%

-13,78%

WrongCoin (WRONG) canlı qiyməti $0,00000894. WRONG son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00000857 və ən yüksək $ 0,00000899 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. WRONG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00027192, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00000857 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, WRONG son bir saat ərzində +0,04%, 24 saat ərzində +0,30% və son 7 gündə isə -13,78% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

WrongCoin (WRONG) Bazar Məlumatları

$ 8,94K
$ 8,94K$ 8,94K

--
----

$ 8,94K
$ 8,94K$ 8,94K

999,78M
999,78M 999,78M

999.776.516,804541
999.776.516,804541 999.776.516,804541

WrongCoin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 8,94K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. WRONG üzrə dövriyyədə olan təklif 999,78M, ümumi təklif isə 999776516.804541 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 8,94K təşkil edir.

WrongCoin (WRONG) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində WrongCoin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə WrongCoin / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000038829.
Son 60 gündə WrongCoin / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000046094.
Son 90 gündə WrongCoin / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000591933161837172.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+0,30%
30 Gün$ -0,0000038829-43,43%
60 Gün$ -0,0000046094-51,56%
90 Gün$ -0,0000591933161837172-86,87%

WrongCoin (WRONG) Nədir?

Wrongcoin ($WRONG) is a community-driven, meme-based cryptocurrency built on the Solana blockchain, embracing the absurdity of being the "wrong" choice in a market full of overhyped projects. It leans into humor, transparency, and community engagement, with no promises of utility beyond fostering a fun, ironic ecosystem.

Wrongcoin doesn’t pretend to solve world hunger or revolutionize finance. It’s a self-aware experiment in community-driven absurdity, offering a refreshing break from overhyped crypto projects. By embracing its "wrongness," it creates a unique niche for meme enthusiasts, crypto degens, and those who love a good laugh.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır.

WrongCoin (WRONG) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

WrongCoin Qiymət Proqnozu (USD)

WrongCoin (WRONG) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? WrongCoin (WRONG) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? WrongCoin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

WrongCoin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

WRONG Aktivindən Yerli Valyutalara

WrongCoin (WRONG) Tokenomikası

WrongCoin (WRONG) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. WRONG tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: WrongCoin (WRONG) Haqq;nda Suallar

Bugünkü WrongCoin (WRONG) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı WRONG qiyməti 0,00000894 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
WRONG / USD cari qiyməti nədir?
WRONG / USD cari qiyməti $ 0,00000894 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
WrongCoin üçün bazar dəyəri nədir?
WRONG üçün bazar dəyəri $ 8,94K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
WRONG aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
WRONG aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,78M USD təşkil edir.
WRONG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
WRONG ATH qiyməti olan 0,00027192 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı WRONG qiyməti (ATL) nədir?
WRONG ATL qiyməti olan 0,00000857 USD dəyərinə endi.
WRONG ticarət həcmi nədir?
WRONG üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
WRONG bu il daha da yüksələcək?
WRONG bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün WRONG qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:16:15 (UTC+8)

WrongCoin (WRONG) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

