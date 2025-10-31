Bugünkü canlı WeWay qiyməti 0,00001274 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WWY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WWY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı WeWay qiyməti 0,00001274 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WWY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WWY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

WWY Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

WWY Qiymət Məlumatları

WWY Rəsmi Veb-saytı

WWY Tokenomikası

WWY Qiymət Proqnozu

WeWay Logosu

WeWay Qiyməti (WWY)

Siyahıya alınmadı

1 WWY / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+4,50%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
WeWay (WWY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:58:23 (UTC+8)

WeWay (WWY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00001215
$ 0,00001215$ 0,00001215
24 saat Aşağı
$ 0,00001402
$ 0,00001402$ 0,00001402
24 saat Yüksək

$ 0,00001215
$ 0,00001215$ 0,00001215

$ 0,00001402
$ 0,00001402$ 0,00001402

$ 0,080202
$ 0,080202$ 0,080202

$ 0,00000899
$ 0,00000899$ 0,00000899

+0,00%

+4,85%

-0,26%

-0,26%

WeWay (WWY) canlı qiyməti $0,00001274. WWY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00001215 və ən yüksək $ 0,00001402 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. WWY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,080202, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00000899 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, WWY son bir saat ərzində +0,00%, 24 saat ərzində +4,85% və son 7 gündə isə -0,26% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

WeWay (WWY) Bazar Məlumatları

$ 86,87K
$ 86,87K$ 86,87K

--
----

$ 89,18K
$ 89,18K$ 89,18K

6,82B
6,82B 6,82B

6.999.999.999,0
6.999.999.999,0 6.999.999.999,0

WeWay üzrə cari Bazar Dəyəri $ 86,87K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. WWY üzrə dövriyyədə olan təklif 6,82B, ümumi təklif isə 6999999999.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 89,18K təşkil edir.

WeWay (WWY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində WeWay / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə WeWay / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000003106.
Son 60 gündə WeWay / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0000037438.
Son 90 gündə WeWay / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00000816184985303994.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+4,85%
30 Gün$ +0,0000003106+2,44%
60 Gün$ +0,0000037438+29,39%
90 Gün$ -0,00000816184985303994-39,04%

WeWay (WWY) Nədir?

WeWay is a Web3 community-driven ecosystem focused on learning, earning, and playing. Its mission is to drive the mass adoption of blockchain and cryptocurrencies, leveraging the influence of global influencers, stars, and KOLs. The ecosystem comprises three primary products:

WeAcademy, a Learn2Earn crypto academy; WePad, a community-oriented IDO Launchpad; and WeGames, which produces Social-Fi games like Mad Backpacks with Find2Earn mechanics.

WeWay is part of EHOLD, a technology-focused group with expertise in blockchain software development, tokenization, NFTs, smart contracts, and more.

WeWay offers a versatile ecosystem for various activities: learning through WeAcademy, earning via WePad's IDO opportunities, and gaming with WeGames' innovative AR and Find2Earn mechanics.

WeWay's uniqueness lies in its highly liquid utility token $WWY, which powers all ecosystem interactions.

The project has achieved significant growth, listing on 14 crypto exchanges, growing 1400%, and ranking in the Top 15 tokens by ROI in 2022.

Additionally, it is supported by over 500 influencers with a combined reach of 200 million+ followers, emphasizing community engagement and crypto education.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

WeWay (WWY) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

WeWay Qiymət Proqnozu (USD)

WeWay (WWY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? WeWay (WWY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? WeWay üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

WeWay qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

WWY Aktivindən Yerli Valyutalara

WeWay (WWY) Tokenomikası

WeWay (WWY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. WWY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: WeWay (WWY) Haqq;nda Suallar

Bugünkü WeWay (WWY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı WWY qiyməti 0,00001274 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
WWY / USD cari qiyməti nədir?
WWY / USD cari qiyməti $ 0,00001274 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
WeWay üçün bazar dəyəri nədir?
WWY üçün bazar dəyəri $ 86,87K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
WWY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
WWY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 6,82B USD təşkil edir.
WWY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
WWY ATH qiyməti olan 0,080202 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı WWY qiyməti (ATL) nədir?
WWY ATL qiyməti olan 0,00000899 USD dəyərinə endi.
WWY ticarət həcmi nədir?
WWY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
WWY bu il daha da yüksələcək?
WWY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün WWY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:58:23 (UTC+8)

WeWay (WWY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

