Bugünkü canlı Wat qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WAT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WAT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Wat qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WAT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WAT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

WAT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

WAT Qiymət Məlumatları

WAT Rəsmi Veb-saytı

WAT Tokenomikası

WAT Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Wat Logosu

Wat Qiyməti (WAT)

Siyahıya alınmadı

1 WAT / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-14,50%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Wat (WAT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:57:26 (UTC+8)

Wat (WAT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00007391
$ 0,00007391$ 0,00007391

$ 0
$ 0$ 0

+0,24%

-14,59%

-6,81%

-6,81%

Wat (WAT) canlı qiyməti --. WAT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. WAT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00007391, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, WAT son bir saat ərzində +0,24%, 24 saat ərzində -14,59% və son 7 gündə isə -6,81% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Wat (WAT) Bazar Məlumatları

$ 194,43K
$ 194,43K$ 194,43K

--
----

$ 194,43K
$ 194,43K$ 194,43K

420,69B
420,69B 420,69B

420.690.000.000,0
420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

Wat üzrə cari Bazar Dəyəri $ 194,43K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. WAT üzrə dövriyyədə olan təklif 420,69B, ümumi təklif isə 420690000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 194,43K təşkil edir.

Wat (WAT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Wat / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Wat / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Wat / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Wat / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-14,59%
30 Gün$ 0-41,91%
60 Gün$ 0-51,71%
90 Gün$ 0--

Wat (WAT) Nədir?

$WAT is on a mission to take over the meme universe. The time has come for Wat to show his greatness.

Rats have always played a part in Matt Furie’s life. Owning two Rats one of them being Wat, Rats have been featured in and inspired a lot of Furie’s work. In his glorious book debut Niteriders, a nocturnal frog and rat strike out on an epic dirtbike adventure towards the sunrise. According to Furie Rats are really smart—they remind him of small dogs. They know their names, respond to calls, have individual personalities, and are really sweet he would recommend having a pet rat to anyone interested. To honor Matt Furies love for Rats, Wat his pet is now reborn on the blockchain alongside other Furie creations taking inspiration from his early Rat illustrations in Niteriders which Furie quoted were inspired by Wat in a interview in Comicsbeat.

No Taxes Forever, No None Sense, LP Tokens Burned & Contract Ownership Renounced

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Wat (WAT) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Wat Qiymət Proqnozu (USD)

Wat (WAT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Wat (WAT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Wat üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Wat qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

WAT Aktivindən Yerli Valyutalara

Wat (WAT) Tokenomikası

Wat (WAT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. WAT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Wat (WAT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Wat (WAT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı WAT qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
WAT / USD cari qiyməti nədir?
WAT / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Wat üçün bazar dəyəri nədir?
WAT üçün bazar dəyəri $ 194,43K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
WAT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
WAT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 420,69B USD təşkil edir.
WAT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
WAT ATH qiyməti olan 0,00007391 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı WAT qiyməti (ATL) nədir?
WAT ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
WAT ticarət həcmi nədir?
WAT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
WAT bu il daha da yüksələcək?
WAT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün WAT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:57:26 (UTC+8)

Wat (WAT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.577,93
$109.577,93$109.577,93

+1,73%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.826,22
$3.826,22$3.826,22

+1,38%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02978
$0,02978$0,02978

+18,88%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,35
$185,35$185,35

+0,14%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.826,22
$3.826,22$3.826,22

+1,38%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.577,93
$109.577,93$109.577,93

+1,73%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,35
$185,35$185,35

+0,14%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4793
$2,4793$2,4793

+1,03%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18436
$0,18436$0,18436

+2,04%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002955
$0,002955$0,002955

-40,90%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00952
$0,00952$0,00952

-4,80%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0044041
$0,0044041$0,0044041

+4.793,44%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0536
$0,0536$0,0536

+1.575,00%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000030301
$0,0000000000000000000000030301$0,0000000000000000000000030301

+506,02%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,25470
$0,25470$0,25470

+105,25%

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$2,4068
$2,4068$2,4068

+85,39%