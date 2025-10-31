Bugünkü canlı Vouch qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VOUCH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VOUCH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Vouch qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində VOUCH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də VOUCH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

VOUCH Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

VOUCH Qiymət Məlumatları

VOUCH Rəsmi Veb-saytı

VOUCH Tokenomikası

VOUCH Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Vouch Logosu

Vouch Qiyməti (VOUCH)

Siyahıya alınmadı

1 VOUCH / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-2,20%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Vouch (VOUCH) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:56:24 (UTC+8)

Vouch (VOUCH) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,57%

-2,21%

+33,28%

+33,28%

Vouch (VOUCH) canlı qiyməti --. VOUCH son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. VOUCH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, VOUCH son bir saat ərzində +0,57%, 24 saat ərzində -2,21% və son 7 gündə isə +33,28% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Vouch (VOUCH) Bazar Məlumatları

$ 6,22M
$ 6,22M$ 6,22M

--
----

$ 6,22M
$ 6,22M$ 6,22M

97,63B
97,63B 97,63B

97.629.742.856,8014
97.629.742.856,8014 97.629.742.856,8014

Vouch üzrə cari Bazar Dəyəri $ 6,22M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. VOUCH üzrə dövriyyədə olan təklif 97,63B, ümumi təklif isə 97629742856.8014 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 6,22M təşkil edir.

Vouch (VOUCH) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Vouch / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Vouch / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Vouch / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Vouch / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-2,21%
30 Gün$ 0+5,75%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Vouch (VOUCH) Nədir?

Vouch is a liquid staking protocol on the Pulsechain network. It enables PLS holders to gain trustless yield on their PLS.

PLS that is staked in the system is used to run validators and gain rewards. The standard block rewards go to the PLS stakers and people providing the validators in the system. The priority fees, which are earned when a validator is selected to process a block, go into the Vouch system as yield.

Vouch token holders own the ecosystem and earn the rewards of the yield from the two sources in the system. The first source of yield is part of the validator yield/priority fees. The second source of the yield comes from a buy/sell tax on the Vouch token.

Both sources feed into the Vouch ecosystem to benefit the Vouch token holders. Part of the yield goes to a buy and burn of the Vouch token. This is very bullish for price performance.

A percentage of the yield goes to increase the number of Vouch community validators. Vouch Community validators are validators that are 100% owned by the Vouch ecosystem. As a result, 100% of the yield feeds back into the Vouch ecosystem.

Part of the yield is paid to the Vouch token holders as reflections. Most reflections or yield paid in the original token inflates the token supply. Vouch reflections are actually bought off the market to give to Vouch holders. This is bullish for the price of Vouch.

A portion of the yield also goes to the following; increase LPs, securing the Vouch system, the DAO (to cover marketing and development).

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Vouch (VOUCH) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Vouch Qiymət Proqnozu (USD)

Vouch (VOUCH) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Vouch (VOUCH) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Vouch üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Vouch qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

VOUCH Aktivindən Yerli Valyutalara

Vouch (VOUCH) Tokenomikası

Vouch (VOUCH) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. VOUCH tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Vouch (VOUCH) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Vouch (VOUCH) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı VOUCH qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
VOUCH / USD cari qiyməti nədir?
VOUCH / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Vouch üçün bazar dəyəri nədir?
VOUCH üçün bazar dəyəri $ 6,22M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
VOUCH aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
VOUCH aktivinin dövriyyədə olan təklifi 97,63B USD təşkil edir.
VOUCH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
VOUCH ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı VOUCH qiyməti (ATL) nədir?
VOUCH ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
VOUCH ticarət həcmi nədir?
VOUCH üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
VOUCH bu il daha da yüksələcək?
VOUCH bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün VOUCH qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:56:24 (UTC+8)

Vouch (VOUCH) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.585,21
$109.585,21$109.585,21

+1,74%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.826,69
$3.826,69$3.826,69

+1,40%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02963
$0,02963$0,02963

+18,28%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,44
$185,44$185,44

+0,19%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.826,69
$3.826,69$3.826,69

+1,40%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.585,21
$109.585,21$109.585,21

+1,74%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,44
$185,44$185,44

+0,19%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4803
$2,4803$2,4803

+1,07%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18441
$0,18441$0,18441

+2,07%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002955
$0,002955$0,002955

-40,90%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00952
$0,00952$0,00952

-4,80%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0044303
$0,0044303$0,0044303

+4.822,55%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0536
$0,0536$0,0536

+1.575,00%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000033700
$0,0000000000000000000000033700$0,0000000000000000000000033700

+574,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,25348
$0,25348$0,25348

+104,27%

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$2,4642
$2,4642$2,4642

+89,81%