Vouch Qiyməti (VOUCH)
+0,57%
-2,21%
+33,28%
+33,28%
Vouch (VOUCH) canlı qiyməti --. VOUCH son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. VOUCH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, VOUCH son bir saat ərzində +0,57%, 24 saat ərzində -2,21% və son 7 gündə isə +33,28% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
Vouch üzrə cari Bazar Dəyəri $ 6,22M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. VOUCH üzrə dövriyyədə olan təklif 97,63B, ümumi təklif isə 97629742856.8014 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 6,22M təşkil edir.
Bu gün ərzində Vouch / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Vouch / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Vouch / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Vouch / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ 0
|-2,21%
|30 Gün
|$ 0
|+5,75%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Vouch is a liquid staking protocol on the Pulsechain network. It enables PLS holders to gain trustless yield on their PLS.
PLS that is staked in the system is used to run validators and gain rewards. The standard block rewards go to the PLS stakers and people providing the validators in the system. The priority fees, which are earned when a validator is selected to process a block, go into the Vouch system as yield.
Vouch token holders own the ecosystem and earn the rewards of the yield from the two sources in the system. The first source of yield is part of the validator yield/priority fees. The second source of the yield comes from a buy/sell tax on the Vouch token.
Both sources feed into the Vouch ecosystem to benefit the Vouch token holders. Part of the yield goes to a buy and burn of the Vouch token. This is very bullish for price performance.
A percentage of the yield goes to increase the number of Vouch community validators. Vouch Community validators are validators that are 100% owned by the Vouch ecosystem. As a result, 100% of the yield feeds back into the Vouch ecosystem.
Part of the yield is paid to the Vouch token holders as reflections. Most reflections or yield paid in the original token inflates the token supply. Vouch reflections are actually bought off the market to give to Vouch holders. This is bullish for the price of Vouch.
A portion of the yield also goes to the following; increase LPs, securing the Vouch system, the DAO (to cover marketing and development).
Vouch (VOUCH) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. VOUCH tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!
