Bugünkü canlı VOLT qiyməti 0,00290251 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XVM / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XVM qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

XVM Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

XVM Qiymət Məlumatları

XVM Rəsmi Veb-saytı

XVM Tokenomikası

XVM Qiymət Proqnozu

VOLT Logosu

VOLT Qiyməti (XVM)

Siyahıya alınmadı

1 XVM / USD Canlı Qiyməti:

$0,00293265
$0,00293265
-5,70%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
VOLT (XVM) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:56:16 (UTC+8)

VOLT (XVM) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00266318
$ 0,00266318
24 saat Aşağı
$ 0,00322447
$ 0,00322447
24 saat Yüksək

$ 0,00266318
$ 0,00266318

$ 0,00322447
$ 0,00322447

$ 0,078437
$ 0,078437

$ 0,00145538
$ 0,00145538

+1,02%

-6,59%

-7,28%

-7,28%

VOLT (XVM) canlı qiyməti $0,00290251. XVM son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00266318 və ən yüksək $ 0,00322447 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. XVM üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,078437, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00145538 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, XVM son bir saat ərzində +1,02%, 24 saat ərzində -6,59% və son 7 gündə isə -7,28% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

VOLT (XVM) Bazar Məlumatları

$ 2,90M
$ 2,90M

--
--

$ 2,90M
$ 2,90M

999,87M
999,87M

999.872.085,234828
999.872.085,234828

VOLT üzrə cari Bazar Dəyəri $ 2,90M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. XVM üzrə dövriyyədə olan təklif 999,87M, ümumi təklif isə 999872085.234828 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 2,90M təşkil edir.

VOLT (XVM) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində VOLT / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00020497567490946.
Son 30 gündə VOLT / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0018827038.
Son 60 gündə VOLT / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə VOLT / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00020497567490946-6,59%
30 Gün$ -0,0018827038-64,86%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

VOLT (XVM) Nədir?

This platform is engineered to unlock the full potential of Real-World Assets (RWAs) by bringing them onto the XRP Ledger with unparalleled efficiency. Our purpose is to democratize access to high-value assets by providing a streamlined, end-to-end solution for tokenization. Functionally, we offer tools for asset verification, compliant legal wrapping, and the minting of RWA tokens. The project's core utility is twofold: for asset owners, it unlocks immediate liquidity and access to global capital markets; for investors, it offers fractional, transparent, and liquid access to investment classes like private equity and infrastructure bonds. We leverage the XRPL's native speed and built-in DEX to ensure low-cost transactions and instant settlement, setting a new standard for RWA interoperability and finance.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

VOLT (XVM) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

VOLT Qiymət Proqnozu (USD)

VOLT (XVM) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? VOLT (XVM) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? VOLT üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

VOLT qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

XVM Aktivindən Yerli Valyutalara

VOLT (XVM) Tokenomikası

VOLT (XVM) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. XVM tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: VOLT (XVM) Haqq;nda Suallar

Bugünkü VOLT (XVM) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı XVM qiyməti 0,00290251 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
XVM / USD cari qiyməti nədir?
XVM / USD cari qiyməti $ 0,00290251 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
VOLT üçün bazar dəyəri nədir?
XVM üçün bazar dəyəri $ 2,90M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
XVM aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
XVM aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,87M USD təşkil edir.
XVM üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
XVM ATH qiyməti olan 0,078437 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı XVM qiyməti (ATL) nədir?
XVM ATL qiyməti olan 0,00145538 USD dəyərinə endi.
XVM ticarət həcmi nədir?
XVM üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
XVM bu il daha da yüksələcək?
XVM bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün XVM qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:56:16 (UTC+8)

VOLT (XVM) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$109.580,05

$3.826,63

$0,02959

$185,42

$1,0000

$3.826,63

$109.580,05

$185,42

$2,4802

$0,18441

$0,00000

$0,00000

$0,00000

$0,002955

$0,00952

$0,0044688

$0,0536

$0,0000000000000000000000033700

$0,25314

$2,4642

