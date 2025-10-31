Bugünkü canlı Visual Workflow AI qiyməti 0,00001687 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FLOWAI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FLOWAI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Visual Workflow AI qiyməti 0,00001687 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FLOWAI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FLOWAI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

FLOWAI Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

FLOWAI Qiymət Məlumatları

FLOWAI Rəsmi Veb-saytı

FLOWAI Tokenomikası

FLOWAI Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Visual Workflow AI Logosu

Visual Workflow AI Qiyməti (FLOWAI)

Siyahıya alınmadı

1 FLOWAI / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+0,60%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Visual Workflow AI (FLOWAI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:14:30 (UTC+8)

Visual Workflow AI (FLOWAI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00001673
$ 0,00001673$ 0,00001673
24 saat Aşağı
$ 0,00001687
$ 0,00001687$ 0,00001687
24 saat Yüksək

$ 0,00001673
$ 0,00001673$ 0,00001673

$ 0,00001687
$ 0,00001687$ 0,00001687

$ 0,00014895
$ 0,00014895$ 0,00014895

$ 0,00001582
$ 0,00001582$ 0,00001582

+0,07%

+0,60%

+6,27%

+6,27%

Visual Workflow AI (FLOWAI) canlı qiyməti $0,00001687. FLOWAI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00001673 və ən yüksək $ 0,00001687 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. FLOWAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00014895, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00001582 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, FLOWAI son bir saat ərzində +0,07%, 24 saat ərzində +0,60% və son 7 gündə isə +6,27% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Visual Workflow AI (FLOWAI) Bazar Məlumatları

$ 16,05K
$ 16,05K$ 16,05K

--
----

$ 16,69K
$ 16,69K$ 16,69K

951,45M
951,45M 951,45M

989.425.498,137019
989.425.498,137019 989.425.498,137019

Visual Workflow AI üzrə cari Bazar Dəyəri $ 16,05K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. FLOWAI üzrə dövriyyədə olan təklif 951,45M, ümumi təklif isə 989425498.137019 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 16,69K təşkil edir.

Visual Workflow AI (FLOWAI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Visual Workflow AI / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Visual Workflow AI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000028508.
Son 60 gündə Visual Workflow AI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000064601.
Son 90 gündə Visual Workflow AI / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00001922743419179635.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+0,60%
30 Gün$ -0,0000028508-16,89%
60 Gün$ -0,0000064601-38,29%
90 Gün$ -0,00001922743419179635-53,26%

Visual Workflow AI (FLOWAI) Nədir?

Visual Workflow AI empowers anyone to design and deploy sophisticated AI agents and automated workflows, all without writing a single line of code. With an intuitive drag-and-drop interface, you can seamlessly connect third-party tools, integrate APIs, chain together advanced AI models like GP, and orchestrate complex decision logic. Whether you're automating customer support, streamlining internal operations, or building intelligent apps, Visual Workflow AI lets you launch production-ready solutions in minutes instead of weeks.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Visual Workflow AI (FLOWAI) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Visual Workflow AI Qiymət Proqnozu (USD)

Visual Workflow AI (FLOWAI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Visual Workflow AI (FLOWAI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Visual Workflow AI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Visual Workflow AI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

FLOWAI Aktivindən Yerli Valyutalara

Visual Workflow AI (FLOWAI) Tokenomikası

Visual Workflow AI (FLOWAI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. FLOWAI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Visual Workflow AI (FLOWAI) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Visual Workflow AI (FLOWAI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı FLOWAI qiyməti 0,00001687 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
FLOWAI / USD cari qiyməti nədir?
FLOWAI / USD cari qiyməti $ 0,00001687 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Visual Workflow AI üçün bazar dəyəri nədir?
FLOWAI üçün bazar dəyəri $ 16,05K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
FLOWAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
FLOWAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 951,45M USD təşkil edir.
FLOWAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
FLOWAI ATH qiyməti olan 0,00014895 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı FLOWAI qiyməti (ATL) nədir?
FLOWAI ATL qiyməti olan 0,00001582 USD dəyərinə endi.
FLOWAI ticarət həcmi nədir?
FLOWAI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
FLOWAI bu il daha da yüksələcək?
FLOWAI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün FLOWAI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:14:30 (UTC+8)

Visual Workflow AI (FLOWAI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.601,35
$109.601,35$109.601,35

+1,75%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.831,39
$3.831,39$3.831,39

+1,52%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02802
$0,02802$0,02802

+11,85%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,42
$186,42$186,42

+0,72%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.831,39
$3.831,39$3.831,39

+1,52%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.601,35
$109.601,35$109.601,35

+1,75%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,42
$186,42$186,42

+0,72%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4925
$2,4925$2,4925

+1,57%

Binance Coin Logosu

Binance Coin

BNB

$1.084,39
$1.084,39$1.084,39

+0,68%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Kite AI Logosu

Kite AI

KITE

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,004500
$0,004500$0,004500

-10,00%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0449
$0,0449$0,0449

+1.303,12%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0043689
$0,0043689$0,0043689

+119,65%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,25428
$0,25428$0,25428

+104,91%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,031504
$0,031504$0,031504

+69,19%

Hivemapper Logosu

Hivemapper

HONEY

$0,01523
$0,01523$0,01523

+65,00%