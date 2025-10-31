Bugünkü canlı V2EX qiyməti 0,00577601 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində V2EX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də V2EX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı V2EX qiyməti 0,00577601 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində V2EX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də V2EX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

V2EX Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

V2EX Qiymət Məlumatları

V2EX Rəsmi Veb-saytı

V2EX Tokenomikası

V2EX Qiymət Proqnozu

V2EX Logosu

V2EX Qiyməti (V2EX)

Siyahıya alınmadı

1 V2EX / USD Canlı Qiyməti:

$0,00577601
$0,00577601$0,00577601
-4,60%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
V2EX (V2EX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:52:57 (UTC+8)

V2EX (V2EX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00553054
$ 0,00553054$ 0,00553054
24 saat Aşağı
$ 0,00605849
$ 0,00605849$ 0,00605849
24 saat Yüksək

$ 0,00553054
$ 0,00553054$ 0,00553054

$ 0,00605849
$ 0,00605849$ 0,00605849

$ 0,01572952
$ 0,01572952$ 0,01572952

$ 0,0052682
$ 0,0052682$ 0,0052682

-0,15%

-4,63%

-4,94%

-4,94%

V2EX (V2EX) canlı qiyməti $0,00577601. V2EX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00553054 və ən yüksək $ 0,00605849 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. V2EX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,01572952, ən aşağı qiyməti isə $ 0,0052682 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, V2EX son bir saat ərzində -0,15%, 24 saat ərzində -4,63% və son 7 gündə isə -4,94% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

V2EX (V2EX) Bazar Məlumatları

$ 5,78M
$ 5,78M$ 5,78M

--
----

$ 5,78M
$ 5,78M$ 5,78M

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999.999.278,658802
999.999.278,658802 999.999.278,658802

V2EX üzrə cari Bazar Dəyəri $ 5,78M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. V2EX üzrə dövriyyədə olan təklif 1000,00M, ümumi təklif isə 999999278.658802 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 5,78M təşkil edir.

V2EX (V2EX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində V2EX / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000280435895715394.
Son 30 gündə V2EX / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0020705251.
Son 60 gündə V2EX / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0025547477.
Son 90 gündə V2EX / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000280435895715394-4,63%
30 Gün$ -0,0020705251-35,84%
60 Gün$ -0,0025547477-44,23%
90 Gün$ 0--

V2EX (V2EX) Nədir?

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

V2EX (V2EX) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

V2EX Qiymət Proqnozu (USD)

V2EX (V2EX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? V2EX (V2EX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? V2EX üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

V2EX qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

V2EX Aktivindən Yerli Valyutalara

V2EX (V2EX) Tokenomikası

V2EX (V2EX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. V2EX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: V2EX (V2EX) Haqq;nda Suallar

Bugünkü V2EX (V2EX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı V2EX qiyməti 0,00577601 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
V2EX / USD cari qiyməti nədir?
V2EX / USD cari qiyməti $ 0,00577601 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
V2EX üçün bazar dəyəri nədir?
V2EX üçün bazar dəyəri $ 5,78M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
V2EX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
V2EX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1000,00M USD təşkil edir.
V2EX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
V2EX ATH qiyməti olan 0,01572952 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı V2EX qiyməti (ATL) nədir?
V2EX ATL qiyməti olan 0,0052682 USD dəyərinə endi.
V2EX ticarət həcmi nədir?
V2EX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
V2EX bu il daha da yüksələcək?
V2EX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün V2EX qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:52:57 (UTC+8)

V2EX (V2EX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

