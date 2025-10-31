Bugünkü canlı USDu qiyməti 0,999565 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində USDU / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də USDU qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı USDu qiyməti 0,999565 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində USDU / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də USDU qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

USDU Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

USDU Qiymət Məlumatları

USDU Whitepaper

USDU Rəsmi Veb-saytı

USDU Tokenomikası

USDU Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

USDu Logosu

USDu Qiyməti (USDU)

Siyahıya alınmadı

1 USDU / USD Canlı Qiyməti:

$0,999565
$0,999565$0,999565
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
USDu (USDU) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:52:12 (UTC+8)

USDu (USDU) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,999286
$ 0,999286$ 0,999286
24 saat Aşağı
$ 1,0
$ 1,0$ 1,0
24 saat Yüksək

$ 0,999286
$ 0,999286$ 0,999286

$ 1,0
$ 1,0$ 1,0

$ 1,011
$ 1,011$ 1,011

$ 0,990456
$ 0,990456$ 0,990456

+0,01%

-0,01%

-0,02%

-0,02%

USDu (USDU) canlı qiyməti $0,999565. USDU son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,999286 və ən yüksək $ 1,0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. USDU üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,011, ən aşağı qiyməti isə $ 0,990456 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, USDU son bir saat ərzində +0,01%, 24 saat ərzində -0,01% və son 7 gündə isə -0,02% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

USDu (USDU) Bazar Məlumatları

$ 18,31M
$ 18,31M$ 18,31M

--
----

$ 18,31M
$ 18,31M$ 18,31M

18,32M
18,32M 18,32M

18.317.612,070136
18.317.612,070136 18.317.612,070136

USDu üzrə cari Bazar Dəyəri $ 18,31M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. USDU üzrə dövriyyədə olan təklif 18,32M, ümumi təklif isə 18317612.070136 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 18,31M təşkil edir.

USDu (USDU) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində USDu / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0001949532936974.
Son 30 gündə USDu / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0003826334.
Son 60 gündə USDu / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0004453062.
Son 90 gündə USDu / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0003122636977746.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0001949532936974-0,01%
30 Gün$ +0,0003826334+0,04%
60 Gün$ -0,0004453062-0,04%
90 Gün$ -0,0003122636977746-0,03%

USDu (USDU) Nədir?

USDu is a yield bearing stablecoin that tracks the value of one U.S. dollar. Issued by Unitas Labs under the SPL standard, each token is fully backed by cash and short-duration U.S. Treasury instruments custodied with regulated institutions. On-chain proof-of-reserves data allows anyone to verify collateral levels in real time. The project enables compliant minting and redemption for KYC-verified counterparties, while circulating USDu can move freely across wallets, exchanges, and DeFi applications on Solana as a dollar-denominated settlement asset.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

USDu (USDU) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

USDu Qiymət Proqnozu (USD)

USDu (USDU) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? USDu (USDU) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? USDu üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

USDu qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

USDU Aktivindən Yerli Valyutalara

USDu (USDU) Tokenomikası

USDu (USDU) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. USDU tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: USDu (USDU) Haqq;nda Suallar

Bugünkü USDu (USDU) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı USDU qiyməti 0,999565 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
USDU / USD cari qiyməti nədir?
USDU / USD cari qiyməti $ 0,999565 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
USDu üçün bazar dəyəri nədir?
USDU üçün bazar dəyəri $ 18,31M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
USDU aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
USDU aktivinin dövriyyədə olan təklifi 18,32M USD təşkil edir.
USDU üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
USDU ATH qiyməti olan 1,011 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı USDU qiyməti (ATL) nədir?
USDU ATL qiyməti olan 0,990456 USD dəyərinə endi.
USDU ticarət həcmi nədir?
USDU üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
USDU bu il daha da yüksələcək?
USDU bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün USDU qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:52:12 (UTC+8)

USDu (USDU) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.583,82
$109.583,82$109.583,82

+1,74%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.825,29
$3.825,29$3.825,29

+1,36%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02972
$0,02972$0,02972

+18,64%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,34
$185,34$185,34

+0,14%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.825,29
$3.825,29$3.825,29

+1,36%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.583,82
$109.583,82$109.583,82

+1,74%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,34
$185,34$185,34

+0,14%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4800
$2,4800$2,4800

+1,06%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18441
$0,18441$0,18441

+2,07%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002955
$0,002955$0,002955

-40,90%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00952
$0,00952$0,00952

-4,80%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0044712
$0,0044712$0,0044712

+4.868,00%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0536
$0,0536$0,0536

+1.575,00%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000033999
$0,0000000000000000000000033999$0,0000000000000000000000033999

+579,98%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,25279
$0,25279$0,25279

+103,71%

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$2,5320
$2,5320$2,5320

+95,03%