Bugünkü canlı Touch Grass qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TOUCHGRASS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TOUCHGRASS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Touch Grass qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TOUCHGRASS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TOUCHGRASS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

TOUCHGRASS Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TOUCHGRASS Qiymət Məlumatları

TOUCHGRASS Rəsmi Veb-saytı

TOUCHGRASS Tokenomikası

TOUCHGRASS Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Touch Grass Logosu

Touch Grass Qiyməti (TOUCHGRASS)

Siyahıya alınmadı

1 TOUCHGRASS / USD Canlı Qiyməti:

$0,0001114
$0,0001114$0,0001114
-5,30%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Touch Grass (TOUCHGRASS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:45:34 (UTC+8)

Touch Grass (TOUCHGRASS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,16%

-5,37%

-2,69%

-2,69%

Touch Grass (TOUCHGRASS) canlı qiyməti --. TOUCHGRASS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TOUCHGRASS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TOUCHGRASS son bir saat ərzində -0,16%, 24 saat ərzində -5,37% və son 7 gündə isə -2,69% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Touch Grass (TOUCHGRASS) Bazar Məlumatları

$ 109,49K
$ 109,49K$ 109,49K

--
----

$ 109,49K
$ 109,49K$ 109,49K

986,49M
986,49M 986,49M

986.492.733,435949
986.492.733,435949 986.492.733,435949

Touch Grass üzrə cari Bazar Dəyəri $ 109,49K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. TOUCHGRASS üzrə dövriyyədə olan təklif 986,49M, ümumi təklif isə 986492733.435949 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 109,49K təşkil edir.

Touch Grass (TOUCHGRASS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Touch Grass / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Touch Grass / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Touch Grass / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Touch Grass / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-5,37%
30 Gün$ 0+36,64%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Touch Grass (TOUCHGRASS) Nədir?

$TOUCHGRASS is a Solana-based memecoin built on conviction, not convenience. It's a movement for those who chose stillness over noise — the ones who stay indoors, watch the chart, and don't flinch. No sunlight. Just community, memes, and candle-lit A cult-born Solana memecoin for the ones who stayed inside.

$TOUCHGRASS rewards discipline, memes, and conviction.

Just bags, candles, and the promise of sunlight… after the pump.

🌱 Lock in. Touch grass. After the pump.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Touch Grass (TOUCHGRASS) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Touch Grass Qiymət Proqnozu (USD)

Touch Grass (TOUCHGRASS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Touch Grass (TOUCHGRASS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Touch Grass üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Touch Grass qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

TOUCHGRASS Aktivindən Yerli Valyutalara

Touch Grass (TOUCHGRASS) Tokenomikası

Touch Grass (TOUCHGRASS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TOUCHGRASS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Touch Grass (TOUCHGRASS) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Touch Grass (TOUCHGRASS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TOUCHGRASS qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TOUCHGRASS / USD cari qiyməti nədir?
TOUCHGRASS / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Touch Grass üçün bazar dəyəri nədir?
TOUCHGRASS üçün bazar dəyəri $ 109,49K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TOUCHGRASS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TOUCHGRASS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 986,49M USD təşkil edir.
TOUCHGRASS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TOUCHGRASS ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TOUCHGRASS qiyməti (ATL) nədir?
TOUCHGRASS ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
TOUCHGRASS ticarət həcmi nədir?
TOUCHGRASS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
TOUCHGRASS bu il daha da yüksələcək?
TOUCHGRASS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TOUCHGRASS qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:45:34 (UTC+8)

Touch Grass (TOUCHGRASS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.560,87
$109.560,87$109.560,87

+1,72%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.825,75
$3.825,75$3.825,75

+1,37%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02911
$0,02911$0,02911

+16,20%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,26
$185,26$185,26

+0,09%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.825,75
$3.825,75$3.825,75

+1,37%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.560,87
$109.560,87$109.560,87

+1,72%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,26
$185,26$185,26

+0,09%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4806
$2,4806$2,4806

+1,09%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18429
$0,18429$0,18429

+2,00%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002955
$0,002955$0,002955

-40,90%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00972
$0,00972$0,00972

-2,80%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0047018
$0,0047018$0,0047018

+5.124,22%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0536
$0,0536$0,0536

+1.575,00%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000033999
$0,0000000000000000000000033999$0,0000000000000000000000033999

+579,98%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,26000
$0,26000$0,26000

+109,52%

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$2,6915
$2,6915$2,6915

+107,32%