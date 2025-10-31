Bugünkü canlı TNC qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TECHIE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TECHIE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı TNC qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TECHIE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TECHIE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

TECHIE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TECHIE Qiymət Məlumatları

TECHIE Whitepaper

TECHIE Rəsmi Veb-saytı

TECHIE Tokenomikası

TECHIE Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

TNC Logosu

TNC Qiyməti (TECHIE)

Siyahıya alınmadı

1 TECHIE / USD Canlı Qiyməti:

$0,00013003
$0,00013003$0,00013003
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
TNC (TECHIE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:10:54 (UTC+8)

TNC (TECHIE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00348034
$ 0,00348034$ 0,00348034

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0,00%

0,00%

TNC (TECHIE) canlı qiyməti --. TECHIE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TECHIE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00348034, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TECHIE son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə 0,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

TNC (TECHIE) Bazar Məlumatları

$ 9,56K
$ 9,56K$ 9,56K

--
----

$ 26,01K
$ 26,01K$ 26,01K

72,97M
72,97M 72,97M

200.000.000,0
200.000.000,0 200.000.000,0

TNC üzrə cari Bazar Dəyəri $ 9,56K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. TECHIE üzrə dövriyyədə olan təklif 72,97M, ümumi təklif isə 200000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 26,01K təşkil edir.

TNC (TECHIE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində TNC / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə TNC / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə TNC / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə TNC / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0--
30 Gün$ 00,00%
60 Gün$ 0-94,08%
90 Gün$ 0--

TNC (TECHIE) Nədir?

Techs Network Coin (Techie) is a BEP-20 utility token powering the Techs Network Platform — a decentralized, knowledge-sharing ecosystem designed for IT professionals and organizations. The platform offers live technical help, communities, jobs, training, events, profile-based scoring, and project collaboration tools. Techie enables seamless in-platform transactions, incentivizes contributions, and facilitates access to premium services. It also plays a central role in governance, licensing, and platform expansion. With limited supply and high utility demand, Techie aims to bridge the gap between IT engagement and digital finance.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

TNC (TECHIE) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

TNC Qiymət Proqnozu (USD)

TNC (TECHIE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? TNC (TECHIE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? TNC üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

TNC qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

TECHIE Aktivindən Yerli Valyutalara

TNC (TECHIE) Tokenomikası

TNC (TECHIE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TECHIE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: TNC (TECHIE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü TNC (TECHIE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TECHIE qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TECHIE / USD cari qiyməti nədir?
TECHIE / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
TNC üçün bazar dəyəri nədir?
TECHIE üçün bazar dəyəri $ 9,56K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TECHIE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TECHIE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 72,97M USD təşkil edir.
TECHIE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TECHIE ATH qiyməti olan 0,00348034 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TECHIE qiyməti (ATL) nədir?
TECHIE ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
TECHIE ticarət həcmi nədir?
TECHIE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
TECHIE bu il daha da yüksələcək?
TECHIE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TECHIE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:10:54 (UTC+8)

TNC (TECHIE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.672,28
$109.672,28$109.672,28

+1,82%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.835,23
$3.835,23$3.835,23

+1,62%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02803
$0,02803$0,02803

+11,89%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,65
$186,65$186,65

+0,84%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.835,23
$3.835,23$3.835,23

+1,62%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.672,28
$109.672,28$109.672,28

+1,82%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,65
$186,65$186,65

+0,84%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4981
$2,4981$2,4981

+1,80%

Binance Coin Logosu

Binance Coin

BNB

$1.087,98
$1.087,98$1.087,98

+1,02%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Kite AI Logosu

Kite AI

KITE

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,004400
$0,004400$0,004400

-12,00%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0472
$0,0472$0,0472

+1.375,00%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0043648
$0,0043648$0,0043648

+119,44%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,26514
$0,26514$0,26514

+113,66%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,032975
$0,032975$0,032975

+77,09%

Hivemapper Logosu

Hivemapper

HONEY

$0,01491
$0,01491$0,01491

+61,53%