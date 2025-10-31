Bugünkü canlı Taboo qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TABOO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TABOO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Taboo qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TABOO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TABOO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

TABOO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TABOO Qiymət Məlumatları

TABOO Rəsmi Veb-saytı

TABOO Tokenomikası

TABOO Qiymət Proqnozu

Taboo Logosu

Taboo Qiyməti (TABOO)

Siyahıya alınmadı

1 TABOO / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-1,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Taboo (TABOO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:39:53 (UTC+8)

Taboo (TABOO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,063936
$ 0,063936$ 0,063936

$ 0
$ 0$ 0

+0,07%

-1,02%

-8,86%

-8,86%

Taboo (TABOO) canlı qiyməti --. TABOO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TABOO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,063936, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TABOO son bir saat ərzində +0,07%, 24 saat ərzində -1,02% və son 7 gündə isə -8,86% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Taboo (TABOO) Bazar Məlumatları

$ 401,11K
$ 401,11K$ 401,11K

--
----

$ 401,11K
$ 401,11K$ 401,11K

9,78B
9,78B 9,78B

9.782.678.080,0
9.782.678.080,0 9.782.678.080,0

Taboo üzrə cari Bazar Dəyəri $ 401,11K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. TABOO üzrə dövriyyədə olan təklif 9,78B, ümumi təklif isə 9782678080.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 401,11K təşkil edir.

Taboo (TABOO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Taboo / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Taboo / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Taboo / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Taboo / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-1,02%
30 Gün$ 0-1,90%
60 Gün$ 0+5,30%
90 Gün$ 0--

Taboo (TABOO) Nədir?

Taboo is an adult NFT & Streaming media project. Specializing in highly, exclusive content. With models, who aren’t strictly porn stars, their content is not like other adult tokens. Their marketplace is cutting-edge, with its creation by the Enjin Coin Marketplace Developers.

From Super Models to Pornstars, TABOO is selectively curating the most exclusive content creator list in existence, providing the highest quality and most exclusive SFW, NSFW to XXX exclusive media from content creators. There is an application process, in which any adult performer who wishes to be on our platform will have to qualify and obtain approval by us first. This selectivity and exclusivity will create a media platform of the utmost quality and soon everyone will understand why Taboo is the best in the industry.

Their NFT Marketplace and media platform will be cross chain, utilizing layer 2 solution protocols with the lowest fees and fastest transactions. An asset bridge to the ERC20 Network, along with Version 1 of the marketplace, to bring ERC721 and ERC1155 compatible NFTs to the Taboo Ecosystem, on the Binance Smart Chain. Their Marketplace will be built on the Plasma Network, targeting networks like Polygon and Harmony and Sol. There will also have a merchandise store where you can buy your favorite goodies. A unique forum will be made, too, with special incentives and rewards for generating traffic.

However, what is the biggest hurdle in the adult industry? Anyone with a camera can create erotic media. Our NFT marketplace tier system aims to create scarcity, in an oversaturated market. The more Taboo Tokens a person holds, the more content they can access, Similar to buying Diamond tier on Patreon. Each tier will grant access to more and more content, with the highest quality and most exclusive content contained at the highest tier for the most discerning of consumers.

Their highest Tier includes private VIP party invites to the Taboo Mansion, industry events, and model meet and greets.

Want a minted NFT of a sexy playboy model in lingerie or a bikini? Access to XXX-rated NFTs? Private live shows+Rated-R videos? VR content? The ability to transfer NFTs seamlessly from various networks onto our marketplace? Or maybe you are a content creator that would like to test out the opportunity to generate passive income rewards?

The answer to all these questions is TABOO.

Buy, sell, interact, create, earn. The $TABOO way.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Taboo (TABOO) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Taboo Qiymət Proqnozu (USD)

Taboo (TABOO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Taboo (TABOO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Taboo üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Taboo qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

TABOO Aktivindən Yerli Valyutalara

Taboo (TABOO) Tokenomikası

Taboo (TABOO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TABOO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Taboo (TABOO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Taboo (TABOO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TABOO qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TABOO / USD cari qiyməti nədir?
TABOO / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Taboo üçün bazar dəyəri nədir?
TABOO üçün bazar dəyəri $ 401,11K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TABOO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TABOO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 9,78B USD təşkil edir.
TABOO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TABOO ATH qiyməti olan 0,063936 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TABOO qiyməti (ATL) nədir?
TABOO ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
TABOO ticarət həcmi nədir?
TABOO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
TABOO bu il daha da yüksələcək?
TABOO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TABOO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:39:53 (UTC+8)

Taboo (TABOO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

