TabMan (TAB) Məlumatları
Tabman is a superhero-themed meme coin designed to operate within the Dextab portal ecosystem. The $TAB token aims to create a fun and engaging environment in the decentralized finance (DeFi) space.
The project features a Buyback and Burn mechanism that enhances the token's scarcity, thereby increasing its potential value for holders. A portion of the fees from Dextab is allocated to repurchase $TAB from the market, effectively reducing the total supply over time.
Tabman also provides users with seamless trading tools, including limit order features, allowing for efficient token exchanges within the Dextab ecosystem. The platform is designed to offer a user-friendly interface and low trading fees, promoting an enhanced trading experience.
Community engagement is central to Tabman's growth strategy, fostering a vibrant user base through viral marketing and social interactions. The roadmap outlines various phases, including initial foundation and launch, enhancements and partnerships, and future growth through interoperability across multiple blockchain networks.
Tokenomics for $TAB include a total supply of 10 billion tokens, with allocations for presale (30%), staking and bonuses (15%), marketing (20%), liquidity (30%), and airdrops (5%). This distribution aims to support the project's long-term sustainability and community appreciation.
TabMan (TAB) Tokenomikası və Qiymət Analizi
TabMan (TAB) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
TabMan (TAB) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
TabMan (TAB) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum TAB token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
TAB tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
TAB Qiymət Proqnozu
TAB kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? TAB qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.