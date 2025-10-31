Bugünkü canlı SULLY qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SULLY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SULLY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı SULLY qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SULLY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SULLY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SULLY Qiyməti (SULLY)

Siyahıya alınmadı

1 SULLY / USD Canlı Qiyməti:

$0,00019719
$0,00019719
-5,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
SULLY (SULLY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:38:00 (UTC+8)

SULLY (SULLY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0,00134211
$ 0,00134211

$ 0
$ 0

-0,23%

-5,70%

+16,02%

+16,02%

SULLY (SULLY) canlı qiyməti --. SULLY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SULLY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00134211, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SULLY son bir saat ərzində -0,23%, 24 saat ərzində -5,70% və son 7 gündə isə +16,02% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

SULLY (SULLY) Bazar Məlumatları

$ 167,58K
$ 167,58K

--
--

$ 167,58K
$ 167,58K

849,84M
849,84M

849.843.238,829795
849.843.238,829795

SULLY üzrə cari Bazar Dəyəri $ 167,58K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SULLY üzrə dövriyyədə olan təklif 849,84M, ümumi təklif isə 849843238.829795 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 167,58K təşkil edir.

SULLY (SULLY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində SULLY / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə SULLY / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə SULLY / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə SULLY / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-5,70%
30 Gün$ 0-54,69%
60 Gün$ 0-70,01%
90 Gün$ 0--

SULLY (SULLY) Nədir?

SULLY is a catcoin designed to address several relevant verticals in the crypto ecosystem: Sully uses AI (Animal Intelligence) Sully is a RWA (Real World Animal) Sully is DeFi-nitely a cat (DeFi)

The SULLY community is focused on uplifting creators, building connections, and promoting education in the SULLY telegram.

The SULLY token is used to support artists, tip community members, and fund contests. Join the SULLY telegram to interact with the community.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

SULLY (SULLY) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

SULLY Qiymət Proqnozu (USD)

SULLY (SULLY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? SULLY (SULLY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? SULLY üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

SULLY qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SULLY Aktivindən Yerli Valyutalara

SULLY (SULLY) Tokenomikası

SULLY (SULLY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SULLY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: SULLY (SULLY) Haqq;nda Suallar

Bugünkü SULLY (SULLY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SULLY qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SULLY / USD cari qiyməti nədir?
SULLY / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
SULLY üçün bazar dəyəri nədir?
SULLY üçün bazar dəyəri $ 167,58K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SULLY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SULLY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 849,84M USD təşkil edir.
SULLY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SULLY ATH qiyməti olan 0,00134211 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SULLY qiyməti (ATL) nədir?
SULLY ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
SULLY ticarət həcmi nədir?
SULLY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SULLY bu il daha da yüksələcək?
SULLY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SULLY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:38:00 (UTC+8)

SULLY (SULLY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$109.598,48

$3.829,09

$0,03056

$185,41

$1,0000

$3.829,09

$109.598,48

$185,41

$2,4836

$0,18453

