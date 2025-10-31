Bugünkü canlı SPLASH qiyməti 0,01440537 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SPLASH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SPLASH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı SPLASH qiyməti 0,01440537 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SPLASH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SPLASH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SPLASH Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SPLASH Qiymət Məlumatları

SPLASH Rəsmi Veb-saytı

SPLASH Tokenomikası

SPLASH Qiymət Proqnozu

SPLASH Qiyməti (SPLASH)

1 SPLASH / USD Canlı Qiyməti:

$0,01440537
$0,01440537
+18,00%1D
mexc
USD
SPLASH (SPLASH) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:33:02 (UTC+8)

SPLASH (SPLASH) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,01189158
$ 0,01189158
24 saat Aşağı
$ 0,01497749
$ 0,01497749
24 saat Yüksək

$ 0,01189158
$ 0,01189158

$ 0,01497749
$ 0,01497749

$ 0,051178
$ 0,051178

$ 0,00494731
$ 0,00494731

-0,17%

+18,01%

-7,52%

-7,52%

SPLASH (SPLASH) canlı qiyməti $0,01440537. SPLASH son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,01189158 və ən yüksək $ 0,01497749 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SPLASH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,051178, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00494731 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SPLASH son bir saat ərzində -0,17%, 24 saat ərzində +18,01% və son 7 gündə isə -7,52% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

SPLASH (SPLASH) Bazar Məlumatları

$ 144,05K
$ 144,05K

--
--

$ 144,05K
$ 144,05K

10,00M
10,00M

10.000.000,0
10.000.000,0

SPLASH üzrə cari Bazar Dəyəri $ 144,05K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SPLASH üzrə dövriyyədə olan təklif 10,00M, ümumi təklif isə 10000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 144,05K təşkil edir.

SPLASH (SPLASH) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində SPLASH / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00219859.
Son 30 gündə SPLASH / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0074302134.
Son 60 gündə SPLASH / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0012271588.
Son 90 gündə SPLASH / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,016590144371458692.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00219859+18,01%
30 Gün$ +0,0074302134+51,58%
60 Gün$ -0,0012271588-8,51%
90 Gün$ -0,016590144371458692-53,52%

SPLASH (SPLASH) Nədir?

SPLASH is a decentralized token built on the XRP Ledger (XRPL), designed as a liquidity-first experiment that strategically connects to the token $DROP. The project explores the power of automated market makers (AMMs) and arbitrage bots by seeding deep liquidity across SPLASH/DROP and SPLASH/XRP pools. At launch, 60% of the SPLASH supply was injected into the DROP/SPLASH pool alongside DROP worth approximately $30,000. The pairing leverages automated arbitrage opportunities to generate buy pressure across both assets.

Instead of following a conventional market-first approach with hype and promotion, SPLASH flips the model by prioritizing liquidity setup. The project aims to test how volume, visibility, and price action can be driven through market mechanics rather than manual trading. The core idea is that as DROP increases in value, arbitrage bots will buy SPLASH to balance the pools, creating a symbiotic relationship. This feedback loop benefits both tokens, helping to stabilize volatility while building stronger price floors.

SPLASH serves as a live case study in how deep liquidity design can support price discovery, reduce volatility, and organically grow volume and visibility on-chain.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

SPLASH (SPLASH) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

SPLASH Qiymət Proqnozu (USD)

SPLASH (SPLASH) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? SPLASH (SPLASH) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? SPLASH üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

SPLASH qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SPLASH Aktivindən Yerli Valyutalara

SPLASH (SPLASH) Tokenomikası

SPLASH (SPLASH) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SPLASH tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: SPLASH (SPLASH) Haqq;nda Suallar

Bugünkü SPLASH (SPLASH) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SPLASH qiyməti 0,01440537 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SPLASH / USD cari qiyməti nədir?
SPLASH / USD cari qiyməti $ 0,01440537 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
SPLASH üçün bazar dəyəri nədir?
SPLASH üçün bazar dəyəri $ 144,05K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SPLASH aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SPLASH aktivinin dövriyyədə olan təklifi 10,00M USD təşkil edir.
SPLASH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SPLASH ATH qiyməti olan 0,051178 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SPLASH qiyməti (ATL) nədir?
SPLASH ATL qiyməti olan 0,00494731 USD dəyərinə endi.
SPLASH ticarət həcmi nədir?
SPLASH üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SPLASH bu il daha da yüksələcək?
SPLASH bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SPLASH qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:33:02 (UTC+8)

SPLASH (SPLASH) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

$109.623,47

$3.830,23

$0,03047

$185,31

$1,0000

$3.830,23

$109.623,47

$185,31

$2,4830

$0,18452

$0,00000

$0,00000

$0,002955

$0,00972

$0,0002512

$0,0047046

$0,0561

$0,0000000000000000000000032000

$0,27063

$2,5338

