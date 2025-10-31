Bugünkü canlı SolControl qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SCTRL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SCTRL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı SolControl qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SCTRL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SCTRL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SolControl Qiyməti (SCTRL)

Siyahıya alınmadı

1 SCTRL / USD Canlı Qiyməti:

$0,00042686
$0,00042686$0,00042686
+7,20%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
SolControl (SCTRL) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:30:40 (UTC+8)

SolControl (SCTRL) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00296632
$ 0,00296632$ 0,00296632

$ 0
$ 0$ 0

-0,19%

+7,29%

+5,15%

+5,15%

SolControl (SCTRL) canlı qiyməti --. SCTRL son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SCTRL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00296632, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SCTRL son bir saat ərzində -0,19%, 24 saat ərzində +7,29% və son 7 gündə isə +5,15% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

SolControl (SCTRL) Bazar Məlumatları

$ 431,95K
$ 431,95K$ 431,95K

--
----

$ 431,95K
$ 431,95K$ 431,95K

1,01B
1,01B 1,01B

1.011.714.374,29149
1.011.714.374,29149 1.011.714.374,29149

SolControl üzrə cari Bazar Dəyəri $ 431,95K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SCTRL üzrə dövriyyədə olan təklif 1,01B, ümumi təklif isə 1011714374.29149 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 431,95K təşkil edir.

SolControl (SCTRL) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində SolControl / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə SolControl / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə SolControl / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə SolControl / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+7,29%
30 Gün$ 0-36,93%
60 Gün$ 0-66,35%
90 Gün$ 0--

SolControl (SCTRL) Nədir?

The Biggest Reward Project on Solana

Recurring Solana Rewards Receive Sol every Hour, every Week, and Once at the end of the Month in a Large Payout

SolCtrl represents a fundamental shift in how cryptocurrency tokens operate on the Solana blockchain. Rather than functioning as a simple reward or speculative asset, SolCtrl has been engineered to align the interests of all holders—from small holders to whales—toward the common goal of project growth and long-term success.

The core innovation lies in a multi-faceted incentive structure that rewards holding, provides consistent returns, and offers a significant payout at the end of the month. This structure transforms the typical relationship users have with tokens, creating a community that chases project growth rather than short-term price movements.

TOKENOMICS We are the first project in the history of DeFi to cover 100% of your buy fee. Experience the largest reward project while getting a bag larger than your original purchase when buying through the website.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

SolControl (SCTRL) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

SolControl Qiymət Proqnozu (USD)

SolControl (SCTRL) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? SolControl (SCTRL) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? SolControl üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

SolControl qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SCTRL Aktivindən Yerli Valyutalara

SolControl (SCTRL) Tokenomikası

SolControl (SCTRL) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SCTRL tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: SolControl (SCTRL) Haqq;nda Suallar

Bugünkü SolControl (SCTRL) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SCTRL qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SCTRL / USD cari qiyməti nədir?
SCTRL / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
SolControl üçün bazar dəyəri nədir?
SCTRL üçün bazar dəyəri $ 431,95K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SCTRL aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SCTRL aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,01B USD təşkil edir.
SCTRL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SCTRL ATH qiyməti olan 0,00296632 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SCTRL qiyməti (ATL) nədir?
SCTRL ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
SCTRL ticarət həcmi nədir?
SCTRL üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SCTRL bu il daha da yüksələcək?
SCTRL bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SCTRL qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:30:40 (UTC+8)

SolControl (SCTRL) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

