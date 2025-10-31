Bugünkü canlı Smart Layer Network qiyməti 0,01410626 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SLN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SLN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Smart Layer Network qiyməti 0,01410626 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SLN / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SLN qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SLN Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SLN Qiymət Məlumatları

SLN Rəsmi Veb-saytı

SLN Tokenomikası

SLN Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Smart Layer Network Logosu

Smart Layer Network Qiyməti (SLN)

Siyahıya alınmadı

1 SLN / USD Canlı Qiyməti:

$0,01410626
$0,01410626$0,01410626
-3,60%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Smart Layer Network (SLN) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:29:35 (UTC+8)

Smart Layer Network (SLN) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,01384772
$ 0,01384772$ 0,01384772
24 saat Aşağı
$ 0,01568127
$ 0,01568127$ 0,01568127
24 saat Yüksək

$ 0,01384772
$ 0,01384772$ 0,01384772

$ 0,01568127
$ 0,01568127$ 0,01568127

$ 7,46
$ 7,46$ 7,46

$ 0,01234428
$ 0,01234428$ 0,01234428

-3,20%

-3,34%

-31,45%

-31,45%

Smart Layer Network (SLN) canlı qiyməti $0,01410626. SLN son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,01384772 və ən yüksək $ 0,01568127 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SLN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 7,46, ən aşağı qiyməti isə $ 0,01234428 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SLN son bir saat ərzində -3,20%, 24 saat ərzində -3,34% və son 7 gündə isə -31,45% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Smart Layer Network (SLN) Bazar Məlumatları

$ 1,11M
$ 1,11M$ 1,11M

--
----

$ 1,41M
$ 1,41M$ 1,41M

78,76M
78,76M 78,76M

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

Smart Layer Network üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,11M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SLN üzrə dövriyyədə olan təklif 78,76M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,41M təşkil edir.

Smart Layer Network (SLN) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Smart Layer Network / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00048881993465544.
Son 30 gündə Smart Layer Network / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0070517842.
Son 60 gündə Smart Layer Network / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0076407572.
Son 90 gündə Smart Layer Network / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,01503863033004216.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00048881993465544-3,34%
30 Gün$ -0,0070517842-49,99%
60 Gün$ -0,0076407572-54,16%
90 Gün$ -0,01503863033004216-51,59%

Smart Layer Network (SLN) Nədir?

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Smart Layer Network (SLN) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Smart Layer Network Qiymət Proqnozu (USD)

Smart Layer Network (SLN) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Smart Layer Network (SLN) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Smart Layer Network üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Smart Layer Network qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SLN Aktivindən Yerli Valyutalara

Smart Layer Network (SLN) Tokenomikası

Smart Layer Network (SLN) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SLN tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Smart Layer Network (SLN) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Smart Layer Network (SLN) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SLN qiyməti 0,01410626 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SLN / USD cari qiyməti nədir?
SLN / USD cari qiyməti $ 0,01410626 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Smart Layer Network üçün bazar dəyəri nədir?
SLN üçün bazar dəyəri $ 1,11M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SLN aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SLN aktivinin dövriyyədə olan təklifi 78,76M USD təşkil edir.
SLN üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SLN ATH qiyməti olan 7,46 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SLN qiyməti (ATL) nədir?
SLN ATL qiyməti olan 0,01234428 USD dəyərinə endi.
SLN ticarət həcmi nədir?
SLN üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SLN bu il daha da yüksələcək?
SLN bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SLN qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:29:35 (UTC+8)

Smart Layer Network (SLN) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.692,89
$109.692,89$109.692,89

+1,84%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.834,36
$3.834,36$3.834,36

+1,60%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03026
$0,03026$0,03026

+20,79%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,49
$185,49$185,49

+0,22%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.834,36
$3.834,36$3.834,36

+1,60%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.692,89
$109.692,89$109.692,89

+1,84%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,49
$185,49$185,49

+0,22%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4831
$2,4831$2,4831

+1,19%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18471
$0,18471$0,18471

+2,23%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002955
$0,002955$0,002955

-40,90%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00972
$0,00972$0,00972

-2,80%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002540
$0,0002540$0,0002540

+306,40%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0045446
$0,0045446$0,0045446

+4.949,55%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0520
$0,0520$0,0520

+1.525,00%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000032000
$0,0000000000000000000000032000$0,0000000000000000000000032000

+540,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,26789
$0,26789$0,26789

+115,88%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,037379
$0,037379$0,037379

+100,74%