Bugünkü canlı SHILLGUY qiyməti 0,00001659 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SHILL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SHILL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı SHILLGUY qiyməti 0,00001659 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SHILL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SHILL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SHILL Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SHILL Qiymət Məlumatları

SHILL Rəsmi Veb-saytı

SHILL Tokenomikası

SHILL Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

SHILLGUY Logosu

SHILLGUY Qiyməti (SHILL)

Siyahıya alınmadı

1 SHILL / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-6,10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
SHILLGUY (SHILL) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:03:14 (UTC+8)

SHILLGUY (SHILL) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00001659
$ 0,00001659$ 0,00001659
24 saat Aşağı
$ 0,00001776
$ 0,00001776$ 0,00001776
24 saat Yüksək

$ 0,00001659
$ 0,00001659$ 0,00001659

$ 0,00001776
$ 0,00001776$ 0,00001776

$ 0,00450327
$ 0,00450327$ 0,00450327

$ 0,00001291
$ 0,00001291$ 0,00001291

--

-6,10%

-2,06%

-2,06%

SHILLGUY (SHILL) canlı qiyməti $0,00001659. SHILL son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00001659 və ən yüksək $ 0,00001776 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SHILL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00450327, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00001291 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SHILL son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -6,10% və son 7 gündə isə -2,06% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

SHILLGUY (SHILL) Bazar Məlumatları

$ 16,58K
$ 16,58K$ 16,58K

--
----

$ 16,58K
$ 16,58K$ 16,58K

999,65M
999,65M 999,65M

999.651.679,26143
999.651.679,26143 999.651.679,26143

SHILLGUY üzrə cari Bazar Dəyəri $ 16,58K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SHILL üzrə dövriyyədə olan təklif 999,65M, ümumi təklif isə 999651679.26143 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 16,58K təşkil edir.

SHILLGUY (SHILL) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində SHILLGUY / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə SHILLGUY / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000023393.
Son 60 gündə SHILLGUY / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000029518.
Son 90 gündə SHILLGUY / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-6,10%
30 Gün$ -0,0000023393-14,10%
60 Gün$ -0,0000029518-17,79%
90 Gün$ 0--

SHILLGUY (SHILL) Nədir?

SHILLGUY is an AI agent meme token for next-gen shilling. Open-source, AI-powered, and hyped by the community — this is $SHILL’s future!

It’s not just hype — it’s backed by next-gen tech, including an open-source AI agent that self-shills like a pro, analyzes trends, and keeps the vibes pumping. Think of it as your ride-or-die for the meme coin space, turning heads and stacking clout across socials. With a solid roadmap, killer airdrops, and a buzzing community, SHILLGUY isn’t playing — it’s here to moon

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

SHILLGUY (SHILL) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

SHILLGUY Qiymət Proqnozu (USD)

SHILLGUY (SHILL) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? SHILLGUY (SHILL) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? SHILLGUY üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

SHILLGUY qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SHILL Aktivindən Yerli Valyutalara

SHILLGUY (SHILL) Tokenomikası

SHILLGUY (SHILL) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SHILL tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: SHILLGUY (SHILL) Haqq;nda Suallar

Bugünkü SHILLGUY (SHILL) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SHILL qiyməti 0,00001659 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SHILL / USD cari qiyməti nədir?
SHILL / USD cari qiyməti $ 0,00001659 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
SHILLGUY üçün bazar dəyəri nədir?
SHILL üçün bazar dəyəri $ 16,58K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SHILL aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SHILL aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,65M USD təşkil edir.
SHILL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SHILL ATH qiyməti olan 0,00450327 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SHILL qiyməti (ATL) nədir?
SHILL ATL qiyməti olan 0,00001291 USD dəyərinə endi.
SHILL ticarət həcmi nədir?
SHILL üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SHILL bu il daha da yüksələcək?
SHILL bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SHILL qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:03:14 (UTC+8)

SHILLGUY (SHILL) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.753,48
$109.753,48$109.753,48

+1,90%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.832,84
$3.832,84$3.832,84

+1,56%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02885
$0,02885$0,02885

+15,16%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,34
$186,34$186,34

+0,68%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.832,84
$3.832,84$3.832,84

+1,56%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.753,48
$109.753,48$109.753,48

+1,90%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,34
$186,34$186,34

+0,68%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4985
$2,4985$2,4985

+1,82%

Binance Coin Logosu

Binance Coin

BNB

$1.078,73
$1.078,73$1.078,73

+0,16%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,004396
$0,004396$0,004396

-12,08%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,01098
$0,01098$0,01098

-29,84%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0510
$0,0510$0,0510

+1.493,75%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0044042
$0,0044042$0,0044042

+121,42%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,26705
$0,26705$0,26705

+115,20%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,032813
$0,032813$0,032813

+76,22%

Hivemapper Logosu

Hivemapper

HONEY

$0,01493
$0,01493$0,01493

+61,75%