Bugünkü canlı Retsa qiyməti 0,00000716 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RETSA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RETSA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Retsa Qiyməti (RETSA)

1 RETSA / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+0,50%1D
Retsa (RETSA) Canlı Qiymət Qrafiki
Retsa (RETSA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00000688
$ 0,00000688$ 0,00000688
24 saat Aşağı
$ 0,00000717
$ 0,00000717$ 0,00000717
24 saat Yüksək

$ 0,00000688
$ 0,00000688$ 0,00000688

$ 0,00000717
$ 0,00000717$ 0,00000717

$ 0,00194489
$ 0,00194489$ 0,00194489

$ 0,00000688
$ 0,00000688$ 0,00000688

--

+0,60%

-6,59%

-6,59%

Retsa (RETSA) canlı qiyməti $0,00000716. RETSA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00000688 və ən yüksək $ 0,00000717 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. RETSA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00194489, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00000688 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, RETSA son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində +0,60% və son 7 gündə isə -6,59% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Retsa (RETSA) Bazar Məlumatları

$ 7,16K
$ 7,16K$ 7,16K

--
----

$ 7,16K
$ 7,16K$ 7,16K

1,00B
1,00B 1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Retsa üzrə cari Bazar Dəyəri $ 7,16K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. RETSA üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 7,16K təşkil edir.

Retsa (RETSA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Retsa / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Retsa / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000070461.
Son 60 gündə Retsa / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Retsa / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+0,60%
30 Gün$ -0,0000070461-98,41%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Retsa (RETSA) Nədir?

Retsa stirs the midnight brew. The toad leaps. The story wakes. 🌙 ⚗️. The first decentralized native IP aimed create real world toys developed by bnb chain native builders and KOLs. Retsa is the first decentralized, blockchain-native intellectual property designed to bridge digital communities with physical products. Built by experienced BNB Chain developers and key opinion leaders (KOLs), the project’s core purpose is to create collectible real-world toys and merchandise directly linked to its on-chain ecosystem. By leveraging decentralized ownership and community collaboration, Retsa transforms storytelling into tangible utility—merging digital culture, narrative IP, and blockchain-verified collectibles into a scalable, real-world product line.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Retsa (RETSA) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Retsa Qiymət Proqnozu (USD)

Retsa (RETSA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Retsa (RETSA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Retsa üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Retsa qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

RETSA Aktivindən Yerli Valyutalara

Retsa (RETSA) Tokenomikası

Retsa (RETSA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. RETSA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Retsa (RETSA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Retsa (RETSA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı RETSA qiyməti 0,00000716 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
RETSA / USD cari qiyməti nədir?
RETSA / USD cari qiyməti $ 0,00000716 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Retsa üçün bazar dəyəri nədir?
RETSA üçün bazar dəyəri $ 7,16K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
RETSA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
RETSA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
RETSA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
RETSA ATH qiyməti olan 0,00194489 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı RETSA qiyməti (ATL) nədir?
RETSA ATL qiyməti olan 0,00000688 USD dəyərinə endi.
RETSA ticarət həcmi nədir?
RETSA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
RETSA bu il daha da yüksələcək?
RETSA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün RETSA qiymət proqnozuna baxın.
Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

