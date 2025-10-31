Bugünkü canlı RAGE GUY qiyməti 0,00162628 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RAGE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RAGE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı RAGE GUY qiyməti 0,00162628 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RAGE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RAGE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

RAGE GUY Logosu

RAGE GUY Qiyməti (RAGE)

Siyahıya alınmadı

1 RAGE / USD Canlı Qiyməti:

$0,00162628
-14,70%1D
-14,70%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
RAGE GUY (RAGE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:20:16 (UTC+8)

RAGE GUY (RAGE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00162863
$ 0,00162863$ 0,00162863
24 saat Aşağı
$ 0,00203253
$ 0,00203253$ 0,00203253
24 saat Yüksək

$ 0,00162863
$ 0,00162863$ 0,00162863

$ 0,00203253
$ 0,00203253$ 0,00203253

$ 0,00592337
$ 0,00592337$ 0,00592337

$ 0
$ 0$ 0

-1,15%

-14,73%

-10,85%

-10,85%

RAGE GUY (RAGE) canlı qiyməti $0,00162628. RAGE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00162863 və ən yüksək $ 0,00203253 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. RAGE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00592337, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, RAGE son bir saat ərzində -1,15%, 24 saat ərzində -14,73% və son 7 gündə isə -10,85% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

RAGE GUY (RAGE) Bazar Məlumatları

$ 1,61M
$ 1,61M$ 1,61M

--
----

$ 1,61M
$ 1,61M$ 1,61M

984,02M
984,02M 984,02M

984.024.868,249868
984.024.868,249868 984.024.868,249868

RAGE GUY üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,61M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. RAGE üzrə dövriyyədə olan təklif 984,02M, ümumi təklif isə 984024868.249868 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,61M təşkil edir.

RAGE GUY (RAGE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində RAGE GUY / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000280980923098266.
Son 30 gündə RAGE GUY / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000155831.
Son 60 gündə RAGE GUY / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə RAGE GUY / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000280980923098266-14,73%
30 Gün$ -0,0000155831-0,95%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

RAGE GUY (RAGE) Nədir?

RAGE GUY (RAGE) is a cryptocurrency inspired by the Rage Guy meme, one of the earliest and most recognizable characters from internet rage comics. The project captures the cultural legacy of early meme history and brings it onto the blockchain in tokenized form. It is designed as a community-driven digital asset that celebrates internet culture, nostalgia, and the role memes play in shaping online communities.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

RAGE GUY (RAGE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

RAGE GUY Qiymət Proqnozu (USD)

RAGE GUY (RAGE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? RAGE GUY (RAGE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? RAGE GUY üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

RAGE GUY qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

RAGE Aktivindən Yerli Valyutalara

RAGE GUY (RAGE) Tokenomikası

RAGE GUY (RAGE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. RAGE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: RAGE GUY (RAGE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü RAGE GUY (RAGE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı RAGE qiyməti 0,00162628 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
RAGE / USD cari qiyməti nədir?
RAGE / USD cari qiyməti $ 0,00162628 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
RAGE GUY üçün bazar dəyəri nədir?
RAGE üçün bazar dəyəri $ 1,61M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
RAGE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
RAGE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 984,02M USD təşkil edir.
RAGE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
RAGE ATH qiyməti olan 0,00592337 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı RAGE qiyməti (ATL) nədir?
RAGE ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
RAGE ticarət həcmi nədir?
RAGE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
RAGE bu il daha da yüksələcək?
RAGE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün RAGE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:20:16 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

