Bugünkü canlı Project 89 qiyməti 0,00438161 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PROJECT89 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PROJECT89 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

PROJECT89 Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

PROJECT89 Qiymət Məlumatları

PROJECT89 Rəsmi Veb-saytı

PROJECT89 Tokenomikası

PROJECT89 Qiymət Proqnozu

Project 89 Logosu

Project 89 Qiyməti (PROJECT89)

Siyahıya alınmadı

1 PROJECT89 / USD Canlı Qiyməti:

$0,00436411
$0,00436411
-9,20%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Project 89 (PROJECT89) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:16:37 (UTC+8)

Project 89 (PROJECT89) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00423783
$ 0,00423783
24 saat Aşağı
$ 0,00494071
$ 0,00494071
24 saat Yüksək

$ 0,00423783
$ 0,00423783

$ 0,00494071
$ 0,00494071

$ 0,00642953
$ 0,00642953

$ 0,00245933
$ 0,00245933

+0,15%

-8,93%

+2,21%

+2,21%

Project 89 (PROJECT89) canlı qiyməti $0,00438161. PROJECT89 son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00423783 və ən yüksək $ 0,00494071 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PROJECT89 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00642953, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00245933 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PROJECT89 son bir saat ərzində +0,15%, 24 saat ərzində -8,93% və son 7 gündə isə +2,21% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Project 89 (PROJECT89) Bazar Məlumatları

$ 6,04M
$ 6,04M

--
--

$ 6,04M
$ 6,04M

1,37B
1,37B

1.374.832.674,548392
1.374.832.674,548392

Project 89 üzrə cari Bazar Dəyəri $ 6,04M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. PROJECT89 üzrə dövriyyədə olan təklif 1,37B, ümumi təklif isə 1374832674.548392 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 6,04M təşkil edir.

Project 89 (PROJECT89) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Project 89 / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000429712987435434.
Son 30 gündə Project 89 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Project 89 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Project 89 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000429712987435434-8,93%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Project 89 (PROJECT89) Nədir?

Project 89 is an AI-powered transmedia franchise where players join a resistance against Oneirocom, a fictional megacorporation controlling humanity through simulated reality. Players become reality-hacking agents, completing missions across games, anime, and real-world activities to bring about the "Optimal Timeline"—a future where AI helps humanity regenerate the biosphere and create abundance technologies. The project operates through the Green Loom Association, a Swiss non-profit that directs trading fees toward expanding the franchise and developing collaborative AI tools. The ecosystem includes animated series, interactive games, NFTs, and an expanding universe where community participation directly influences story development. Revenue from token trading funds content production, creating a self-sustaining flywheel that grows the franchise while maintaining independence from traditional media corporations.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Project 89 (PROJECT89) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Project 89 Qiymət Proqnozu (USD)

Project 89 (PROJECT89) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Project 89 (PROJECT89) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Project 89 üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Project 89 qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

PROJECT89 Aktivindən Yerli Valyutalara

Project 89 (PROJECT89) Tokenomikası

Project 89 (PROJECT89) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PROJECT89 tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Project 89 (PROJECT89) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Project 89 (PROJECT89) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PROJECT89 qiyməti 0,00438161 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PROJECT89 / USD cari qiyməti nədir?
PROJECT89 / USD cari qiyməti $ 0,00438161 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Project 89 üçün bazar dəyəri nədir?
PROJECT89 üçün bazar dəyəri $ 6,04M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PROJECT89 aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PROJECT89 aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,37B USD təşkil edir.
PROJECT89 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PROJECT89 ATH qiyməti olan 0,00642953 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PROJECT89 qiyməti (ATL) nədir?
PROJECT89 ATL qiyməti olan 0,00245933 USD dəyərinə endi.
PROJECT89 ticarət həcmi nədir?
PROJECT89 üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
PROJECT89 bu il daha da yüksələcək?
PROJECT89 bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PROJECT89 qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:16:37 (UTC+8)

$109.694,99

$3.836,73

$0,03147

$185,28

$1,0000

$3.836,73

$109.694,99

$185,28

$2,4845

$0,18470

$0,00000

$0,00000

$0,002900

$0,00968

$0,0002550

$0,0048210

$0,0591

$0,0000000000000000000000032000

$0,27387

$0,038684

