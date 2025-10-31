Bugünkü canlı Plan Bee qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PLANB / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PLANB qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Plan Bee qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PLANB / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PLANB qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Plan Bee Logosu

Plan Bee Qiyməti (PLANB)

Siyahıya alınmadı

1 PLANB / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-8,10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Plan Bee (PLANB) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:12:49 (UTC+8)

Plan Bee (PLANB) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,04%

-8,52%

-22,50%

-22,50%

Plan Bee (PLANB) canlı qiyməti --. PLANB son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PLANB üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PLANB son bir saat ərzində -0,04%, 24 saat ərzində -8,52% və son 7 gündə isə -22,50% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Plan Bee (PLANB) Bazar Məlumatları

$ 90,57K
$ 90,57K$ 90,57K

--
----

$ 90,57K
$ 90,57K$ 90,57K

990,20M
990,20M 990,20M

990.197.555,5912089
990.197.555,5912089 990.197.555,5912089

Plan Bee üzrə cari Bazar Dəyəri $ 90,57K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. PLANB üzrə dövriyyədə olan təklif 990,20M, ümumi təklif isə 990197555.5912089 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 90,57K təşkil edir.

Plan Bee (PLANB) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Plan Bee / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Plan Bee / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Plan Bee / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Plan Bee / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-8,52%
30 Gün$ 0-19,29%
60 Gün$ 0-63,39%
90 Gün$ 0--

Plan Bee (PLANB) Nədir?

For many of us, it has often felt as though there was never truly a “Plan A.” Plan Bee, launched on the Abstract chain, was created to give our community a meaningful “Plan B” while shining a light on the critical role bees play in sustaining global ecosystems. Bees are essential to biodiversity, agriculture, and the balance of nature, yet their populations face ongoing threats. This project goes beyond raising awareness—it will actively partner with local bee farms to support real-world pollination efforts, cultivate honey, and make these products available to our community. Together, we can celebrate innovation on-chain while protecting one of the planet’s most vital species. The world needs bees, and it needs a Plan Bee.

Plan Bee Qiymət Proqnozu (USD)

Plan Bee (PLANB) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Plan Bee (PLANB) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Plan Bee üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Plan Bee qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

PLANB Aktivindən Yerli Valyutalara

Plan Bee (PLANB) Tokenomikası

Plan Bee (PLANB) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PLANB tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Plan Bee (PLANB) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Plan Bee (PLANB) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PLANB qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PLANB / USD cari qiyməti nədir?
PLANB / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Plan Bee üçün bazar dəyəri nədir?
PLANB üçün bazar dəyəri $ 90,57K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PLANB aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PLANB aktivinin dövriyyədə olan təklifi 990,20M USD təşkil edir.
PLANB üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PLANB ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PLANB qiyməti (ATL) nədir?
PLANB ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
PLANB ticarət həcmi nədir?
PLANB üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
PLANB bu il daha da yüksələcək?
PLANB bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PLANB qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:12:49 (UTC+8)

Plan Bee (PLANB) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

