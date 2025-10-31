Bugünkü canlı PathOS qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PATHOS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PATHOS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı PathOS qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PATHOS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PATHOS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

PathOS Qiyməti (PATHOS)

1 PATHOS / USD Canlı Qiyməti:

$0,00064299
$0,00064299$0,00064299
+1,60%1D
PathOS (PATHOS) Canlı Qiymət Qrafiki
PathOS (PATHOS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00473122
$ 0,00473122$ 0,00473122

$ 0
$ 0$ 0

+1,67%

+22,21%

+22,21%

PathOS (PATHOS) canlı qiyməti --. PATHOS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PATHOS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00473122, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PATHOS son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində +1,67% və son 7 gündə isə +22,21% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

PathOS (PATHOS) Bazar Məlumatları

$ 13,50K
$ 13,50K$ 13,50K

----

$ 13,50K
$ 13,50K$ 13,50K

21,00M
21,00M 21,00M

21.000.000,0
21.000.000,0 21.000.000,0

PathOS üzrə cari Bazar Dəyəri $ 13,50K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. PATHOS üzrə dövriyyədə olan təklif 21,00M, ümumi təklif isə 21000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 13,50K təşkil edir.

PathOS (PATHOS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində PathOS / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə PathOS / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə PathOS / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə PathOS / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+1,67%
30 Gün$ 0-41,73%
60 Gün$ 0+9,18%
90 Gün$ 0--

PathOS (PATHOS) Nədir?

PathOS is an AI-powered operating system for personalized digital interaction. It connects users to 20 specialized AI agents that adapt based on user profiling through a scientifically grounded onboarding system. PathOS integrates psychometric data, emotional intelligence, and behavioral analytics to deliver predictive, context-aware support across mental health, decision-making, self-improvement, and life planning. Users authenticate via wallet, and their data is encrypted and stored locally for privacy. $PATHOS is the native utility token used for accessing agent services, locking access tiers, and powering community-driven governance. Our goal is to create emotionally intelligent, user-sovereign AI tooling with long-term usability and ethical focus.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

PathOS (PATHOS) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

PathOS Qiymət Proqnozu (USD)

PathOS (PATHOS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? PathOS (PATHOS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? PathOS üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

PathOS qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

PATHOS Aktivindən Yerli Valyutalara

PathOS (PATHOS) Tokenomikası

PathOS (PATHOS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PATHOS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: PathOS (PATHOS) Haqq;nda Suallar

Bugünkü PathOS (PATHOS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PATHOS qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PATHOS / USD cari qiyməti nədir?
PATHOS / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
PathOS üçün bazar dəyəri nədir?
PATHOS üçün bazar dəyəri $ 13,50K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PATHOS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PATHOS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 21,00M USD təşkil edir.
PATHOS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PATHOS ATH qiyməti olan 0,00473122 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PATHOS qiyməti (ATL) nədir?
PATHOS ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
PATHOS ticarət həcmi nədir?
PATHOS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
PATHOS bu il daha da yüksələcək?
PATHOS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PATHOS qiymət proqnozuna baxın.
PathOS (PATHOS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

