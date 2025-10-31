Bugünkü canlı Orbitt Token qiyməti 0,101409 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ORBT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ORBT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Orbitt Token qiyməti 0,101409 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ORBT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ORBT qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Orbitt Token Qiyməti (ORBT)

Siyahıya alınmadı

1 ORBT / USD Canlı Qiyməti:

$0,101411
$0,101411$0,101411
-5,70%1D
mexc
USD
Orbitt Token (ORBT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:07:03 (UTC+8)

Orbitt Token (ORBT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,097659
$ 0,097659$ 0,097659
24 saat Aşağı
$ 0,107989
$ 0,107989$ 0,107989
24 saat Yüksək

$ 0,097659
$ 0,097659$ 0,097659

$ 0,107989
$ 0,107989$ 0,107989

$ 0,694947
$ 0,694947$ 0,694947

$ 0,00138494
$ 0,00138494$ 0,00138494

-0,37%

-5,87%

-6,28%

-6,28%

Orbitt Token (ORBT) canlı qiyməti $0,101409. ORBT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,097659 və ən yüksək $ 0,107989 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ORBT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,694947, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00138494 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ORBT son bir saat ərzində -0,37%, 24 saat ərzində -5,87% və son 7 gündə isə -6,28% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Orbitt Token (ORBT) Bazar Məlumatları

$ 1,51M
$ 1,51M$ 1,51M

--
----

$ 2,03M
$ 2,03M$ 2,03M

14,94M
14,94M 14,94M

19.999.622,39577021
19.999.622,39577021 19.999.622,39577021

Orbitt Token üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,51M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ORBT üzrə dövriyyədə olan təklif 14,94M, ümumi təklif isə 19999622.39577021 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 2,03M təşkil edir.

Orbitt Token (ORBT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Orbitt Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0063242008270047.
Son 30 gündə Orbitt Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0209340829.
Son 60 gündə Orbitt Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0246104634.
Son 90 gündə Orbitt Token / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,10954625078317023.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0063242008270047-5,87%
30 Gün$ -0,0209340829-20,64%
60 Gün$ -0,0246104634-24,26%
90 Gün$ -0,10954625078317023-51,92%

Orbitt Token (ORBT) Nədir?

The Orbitt Ecosystem features cutting-edge tools like an AI-powered Chrome extension for traders, a Telegram Volume Boosting bot, and a upcoming Solana Launchpad. $ORBT acts as the central currency, unlocking exclusive benefits across all tools.

Orbitt Token (ORBT) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Orbitt Token Qiymət Proqnozu (USD)

Orbitt Token (ORBT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Orbitt Token (ORBT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Orbitt Token üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Orbitt Token qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ORBT Aktivindən Yerli Valyutalara

Orbitt Token (ORBT) Tokenomikası

Orbitt Token (ORBT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ORBT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Orbitt Token (ORBT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Orbitt Token (ORBT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ORBT qiyməti 0,101409 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ORBT / USD cari qiyməti nədir?
ORBT / USD cari qiyməti $ 0,101409 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Orbitt Token üçün bazar dəyəri nədir?
ORBT üçün bazar dəyəri $ 1,51M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ORBT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ORBT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 14,94M USD təşkil edir.
ORBT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ORBT ATH qiyməti olan 0,694947 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ORBT qiyməti (ATL) nədir?
ORBT ATL qiyməti olan 0,00138494 USD dəyərinə endi.
ORBT ticarət həcmi nədir?
ORBT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ORBT bu il daha da yüksələcək?
ORBT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ORBT qiymət proqnozuna baxın.
Orbitt Token (ORBT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

