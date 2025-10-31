Bugünkü canlı Omnia Protocol qiyməti 0,00428087 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində OMNIA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də OMNIA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Omnia Protocol qiyməti 0,00428087 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində OMNIA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də OMNIA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$0,00428087
$0,00428087$0,00428087
-11,50%1D
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 14:05:36 (UTC+8)

Omnia Protocol (OMNIA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00379215
$ 0,00379215$ 0,00379215
24 saat Aşağı
$ 0,00488432
$ 0,00488432$ 0,00488432
24 saat Yüksək

$ 0,00379215
$ 0,00379215$ 0,00379215

$ 0,00488432
$ 0,00488432$ 0,00488432

$ 0,724005
$ 0,724005$ 0,724005

$ 0,00100478
$ 0,00100478$ 0,00100478

+0,29%

-11,54%

-20,89%

-20,89%

Omnia Protocol (OMNIA) canlı qiyməti $0,00428087. OMNIA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00379215 və ən yüksək $ 0,00488432 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. OMNIA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,724005, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00100478 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, OMNIA son bir saat ərzində +0,29%, 24 saat ərzində -11,54% və son 7 gündə isə -20,89% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Omnia Protocol (OMNIA) Bazar Məlumatları

$ 85,29K
$ 85,29K$ 85,29K

--
----

$ 421,23K
$ 421,23K$ 421,23K

19,92M
19,92M 19,92M

98.399.222,0
98.399.222,0 98.399.222,0

Omnia Protocol üzrə cari Bazar Dəyəri $ 85,29K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. OMNIA üzrə dövriyyədə olan təklif 19,92M, ümumi təklif isə 98399222.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 421,23K təşkil edir.

Omnia Protocol (OMNIA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Omnia Protocol / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000558516391333327.
Son 30 gündə Omnia Protocol / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0014214710.
Son 60 gündə Omnia Protocol / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0021919124.
Son 90 gündə Omnia Protocol / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,007814288276724565.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000558516391333327-11,54%
30 Gün$ -0,0014214710-33,20%
60 Gün$ -0,0021919124-51,20%
90 Gün$ -0,007814288276724565-64,60%

Omnia Protocol (OMNIA) Nədir?

Omnia Protocol provides privacy-first access to blockchains. It decentralizes the node infrastructure required to read/write from blockchain, while rewarding the node owners.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Omnia Protocol (OMNIA) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Omnia Protocol Qiymət Proqnozu (USD)

Omnia Protocol (OMNIA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Omnia Protocol (OMNIA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Omnia Protocol üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Omnia Protocol qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

OMNIA Aktivindən Yerli Valyutalara

Omnia Protocol (OMNIA) Tokenomikası

Omnia Protocol (OMNIA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. OMNIA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Omnia Protocol (OMNIA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Omnia Protocol (OMNIA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı OMNIA qiyməti 0,00428087 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
OMNIA / USD cari qiyməti nədir?
OMNIA / USD cari qiyməti $ 0,00428087 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Omnia Protocol üçün bazar dəyəri nədir?
OMNIA üçün bazar dəyəri $ 85,29K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
OMNIA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
OMNIA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 19,92M USD təşkil edir.
OMNIA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
OMNIA ATH qiyməti olan 0,724005 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı OMNIA qiyməti (ATL) nədir?
OMNIA ATL qiyməti olan 0,00100478 USD dəyərinə endi.
OMNIA ticarət həcmi nədir?
OMNIA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
OMNIA bu il daha da yüksələcək?
OMNIA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün OMNIA qiymət proqnozuna baxın.
