Bugünkü canlı Midas mHYPER qiyməti 1,048 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MHYPER / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MHYPER qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MHYPER Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MHYPER Qiymət Məlumatları

MHYPER Whitepaper

MHYPER Rəsmi Veb-saytı

MHYPER Tokenomikası

MHYPER Qiymət Proqnozu

Midas mHYPER Logosu

Midas mHYPER Qiyməti (MHYPER)

Siyahıya alınmadı

1 MHYPER / USD Canlı Qiyməti:

$1,048
0,00%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Midas mHYPER (MHYPER) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:55:15 (UTC+8)

Midas mHYPER (MHYPER) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 1,048
24 saat Aşağı
$ 1,048
24 saat Yüksək

$ 1,048
$ 1,048
$ 1,048
$ 1,024
0,00%

0,00%

+0,13%

+0,13%

Midas mHYPER (MHYPER) canlı qiyməti $1,048. MHYPER son 24 saat ərzində ən aşağı $ 1,048 və ən yüksək $ 1,048 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MHYPER üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,048, ən aşağı qiyməti isə $ 1,024 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MHYPER son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində 0,00% və son 7 gündə isə +0,13% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Midas mHYPER (MHYPER) Bazar Məlumatları

$ 234,30M
--
$ 234,30M
223,49M
223.491.132,1913938
Midas mHYPER üzrə cari Bazar Dəyəri $ 234,30M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MHYPER üzrə dövriyyədə olan təklif 223,49M, ümumi təklif isə 223491132.1913938 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 234,30M təşkil edir.

Midas mHYPER (MHYPER) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Midas mHYPER / USD qiymət dəyişikliyi $ 0,0.
Son 30 gündə Midas mHYPER / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0135624824.
Son 60 gündə Midas mHYPER / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Midas mHYPER / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0,00,00%
30 Gün$ +0,0135624824+1,29%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Midas mHYPER (MHYPER) Nədir?

mHYPER is a tokenised certificate issued by Midas and intended to reference the performance of selected market-neutral, stablecoin-focused strategies deployed across on-chain markets and ecosystems. The strategy is monitored by Hyperithm, a digital asset manager based in Tokyo and Seoul, acting as the appointed Risk Manager. mHYPER is designed to provide on-chain access to diversified DeFi opportunities while maintaining a market-neutral investment profile.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Midas mHYPER (MHYPER) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Midas mHYPER Qiymət Proqnozu (USD)

Midas mHYPER (MHYPER) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Midas mHYPER (MHYPER) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Midas mHYPER üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Midas mHYPER qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MHYPER Aktivindən Yerli Valyutalara

Midas mHYPER (MHYPER) Tokenomikası

Midas mHYPER (MHYPER) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MHYPER tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Midas mHYPER (MHYPER) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Midas mHYPER (MHYPER) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MHYPER qiyməti 1,048 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MHYPER / USD cari qiyməti nədir?
MHYPER / USD cari qiyməti $ 1,048 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Midas mHYPER üçün bazar dəyəri nədir?
MHYPER üçün bazar dəyəri $ 234,30M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MHYPER aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MHYPER aktivinin dövriyyədə olan təklifi 223,49M USD təşkil edir.
MHYPER üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MHYPER ATH qiyməti olan 1,048 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MHYPER qiyməti (ATL) nədir?
MHYPER ATL qiyməti olan 1,024 USD dəyərinə endi.
MHYPER ticarət həcmi nədir?
MHYPER üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MHYPER bu il daha da yüksələcək?
MHYPER bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MHYPER qiymət proqnozuna baxın.
Midas mHYPER (MHYPER) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

