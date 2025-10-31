Bugünkü canlı Midas mAPOLLO qiyməti 1,042 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MAPOLLO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MAPOLLO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Midas mAPOLLO qiyməti 1,042 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MAPOLLO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MAPOLLO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MAPOLLO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MAPOLLO Qiymət Məlumatları

MAPOLLO Whitepaper

MAPOLLO Rəsmi Veb-saytı

MAPOLLO Tokenomikası

MAPOLLO Qiymət Proqnozu

Midas mAPOLLO Qiyməti (MAPOLLO)

1 MAPOLLO / USD Canlı Qiyməti:

$1,042
$1,042
0,00%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
Midas mAPOLLO (MAPOLLO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:55:08 (UTC+8)

Midas mAPOLLO (MAPOLLO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 1,042
$ 1,042
24 saat Aşağı
$ 1,042
$ 1,042
24 saat Yüksək

$ 1,042
$ 1,042

$ 1,042
$ 1,042

$ 1,042
$ 1,042

$ 1,019
$ 1,019

0,00%

+0,01%

+0,30%

+0,30%

Midas mAPOLLO (MAPOLLO) canlı qiyməti $1,042. MAPOLLO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 1,042 və ən yüksək $ 1,042 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MAPOLLO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,042, ən aşağı qiyməti isə $ 1,019 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MAPOLLO son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində +0,01% və son 7 gündə isə +0,30% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Midas mAPOLLO (MAPOLLO) Bazar Məlumatları

$ 23,23M
$ 23,23M

--
--

$ 23,23M
$ 23,23M

22,30M
22,30M

22.295.402,02371074
22.295.402,02371074

Midas mAPOLLO üzrə cari Bazar Dəyəri $ 23,23M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MAPOLLO üzrə dövriyyədə olan təklif 22,30M, ümumi təklif isə 22295402.02371074 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 23,23M təşkil edir.

Midas mAPOLLO (MAPOLLO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Midas mAPOLLO / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00011797.
Son 30 gündə Midas mAPOLLO / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0117344830.
Son 60 gündə Midas mAPOLLO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Midas mAPOLLO / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00011797+0,01%
30 Gün$ +0,0117344830+1,13%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Midas mAPOLLO (MAPOLLO) Nədir?

mAPOLLO is a tokenised certificate issued by Midas, structured to reference the performance of selected multi-chain stablecoin yield strategies managed by Apollo Crypto Fund. Apollo is an award-winning digital asset manager with a multi-strategy mandate focused on assets building new financial infrastructure. mAPOLLO is designed to provide on-chain access to market-neutral and diversified DeFi strategies.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Midas mAPOLLO (MAPOLLO) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Midas mAPOLLO Qiymət Proqnozu (USD)

Midas mAPOLLO (MAPOLLO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Midas mAPOLLO (MAPOLLO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Midas mAPOLLO üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Midas mAPOLLO qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MAPOLLO Aktivindən Yerli Valyutalara

Midas mAPOLLO (MAPOLLO) Tokenomikası

Midas mAPOLLO (MAPOLLO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MAPOLLO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Midas mAPOLLO (MAPOLLO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Midas mAPOLLO (MAPOLLO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MAPOLLO qiyməti 1,042 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MAPOLLO / USD cari qiyməti nədir?
MAPOLLO / USD cari qiyməti $ 1,042 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Midas mAPOLLO üçün bazar dəyəri nədir?
MAPOLLO üçün bazar dəyəri $ 23,23M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MAPOLLO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MAPOLLO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 22,30M USD təşkil edir.
MAPOLLO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MAPOLLO ATH qiyməti olan 1,042 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MAPOLLO qiyməti (ATL) nədir?
MAPOLLO ATL qiyməti olan 1,019 USD dəyərinə endi.
MAPOLLO ticarət həcmi nədir?
MAPOLLO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MAPOLLO bu il daha da yüksələcək?
MAPOLLO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MAPOLLO qiymət proqnozuna baxın.
Midas mAPOLLO (MAPOLLO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$109.856,02

$3.848,05

$0,03139

$185,48

$1,0000

$3.848,05

$109.856,02

$185,48

$2,4822

$0,18488

