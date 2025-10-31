Bugünkü canlı microcap gem qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MCG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MCG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı microcap gem qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MCG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MCG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MCG Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MCG Qiymət Məlumatları

MCG Rəsmi Veb-saytı

MCG Tokenomikası

MCG Qiymət Proqnozu

microcap gem Logosu

microcap gem Qiyməti (MCG)

Siyahıya alınmadı

1 MCG / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-0,10%1D
mexc
USD
microcap gem (MCG) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:50:38 (UTC+8)

microcap gem (MCG) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,55%

-0,12%

+2,95%

+2,95%

microcap gem (MCG) canlı qiyməti --. MCG son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MCG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MCG son bir saat ərzində -0,55%, 24 saat ərzində -0,12% və son 7 gündə isə +2,95% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

microcap gem (MCG) Bazar Məlumatları

$ 21,39K
$ 21,39K$ 21,39K

--
----

$ 21,39K
$ 21,39K$ 21,39K

999,63M
999,63M 999,63M

999.626.423,088711
999.626.423,088711 999.626.423,088711

microcap gem üzrə cari Bazar Dəyəri $ 21,39K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MCG üzrə dövriyyədə olan təklif 999,63M, ümumi təklif isə 999626423.088711 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 21,39K təşkil edir.

microcap gem (MCG) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində microcap gem / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə microcap gem / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə microcap gem / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə microcap gem / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0,12%
30 Gün$ 0-6,72%
60 Gün$ 0-77,84%
90 Gün$ 0--

microcap gem (MCG) Nədir?

microcap gem is a community-driven experiment at the crossroads of culture, memes and crypto. the project is designed to showcase how something small, or “micro,” can evolve into larger movements, using $MCG as both a token and a communal identity. By combining narrative, community participation, and creative expression microcap gem highlights how conviction and belief can transform micro-scale projects into meaningful on-chain identities with long-term value.

microcap gem (MCG) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

microcap gem Qiymət Proqnozu (USD)

microcap gem (MCG) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? microcap gem (MCG) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? microcap gem üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

microcap gem qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MCG Aktivindən Yerli Valyutalara

microcap gem (MCG) Tokenomikası

microcap gem (MCG) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MCG tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: microcap gem (MCG) Haqq;nda Suallar

Bugünkü microcap gem (MCG) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MCG qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MCG / USD cari qiyməti nədir?
MCG / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
microcap gem üçün bazar dəyəri nədir?
MCG üçün bazar dəyəri $ 21,39K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MCG aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MCG aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,63M USD təşkil edir.
MCG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MCG ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MCG qiyməti (ATL) nədir?
MCG ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
MCG ticarət həcmi nədir?
MCG üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MCG bu il daha da yüksələcək?
MCG bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MCG qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:50:38 (UTC+8)

