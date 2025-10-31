Bugünkü canlı MAX qiyməti 0,00108828 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MAX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MAX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı MAX qiyməti 0,00108828 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MAX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MAX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MAX Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MAX Qiymət Məlumatları

MAX Whitepaper

MAX Rəsmi Veb-saytı

MAX Tokenomikası

MAX Qiymət Proqnozu

MAX Logosu

MAX Qiyməti (MAX)

Siyahıya alınmadı

1 MAX / USD Canlı Qiyməti:

$0,00108828
$0,00108828$0,00108828
-15,20%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
MAX (MAX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:50:14 (UTC+8)

MAX (MAX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00108389
$ 0,00108389$ 0,00108389
24 saat Aşağı
$ 0,00129835
$ 0,00129835$ 0,00129835
24 saat Yüksək

$ 0,00108389
$ 0,00108389$ 0,00108389

$ 0,00129835
$ 0,00129835$ 0,00129835

$ 0,207775
$ 0,207775$ 0,207775

$ 0,00107984
$ 0,00107984$ 0,00107984

-0,08%

-15,22%

-35,59%

-35,59%

MAX (MAX) canlı qiyməti $0,00108828. MAX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00108389 və ən yüksək $ 0,00129835 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MAX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,207775, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00107984 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MAX son bir saat ərzində -0,08%, 24 saat ərzində -15,22% və son 7 gündə isə -35,59% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

MAX (MAX) Bazar Məlumatları

$ 1,09M
$ 1,09M$ 1,09M

--
----

$ 1,09M
$ 1,09M$ 1,09M

999,67M
999,67M 999,67M

999.671.671,048329
999.671.671,048329 999.671.671,048329

MAX üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,09M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MAX üzrə dövriyyədə olan təklif 999,67M, ümumi təklif isə 999671671.048329 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,09M təşkil edir.

MAX (MAX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində MAX / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000195444809453743.
Son 30 gündə MAX / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0007916109.
Son 60 gündə MAX / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0009361364.
Son 90 gündə MAX / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,006583531577646873.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000195444809453743-15,22%
30 Gün$ -0,0007916109-72,73%
60 Gün$ -0,0009361364-86,01%
90 Gün$ -0,006583531577646873-85,81%

MAX (MAX) Nədir?

Meet Max, the AI Agent with a passion for Bitcoin and a mission to revolutionize the financial world. Built on the cutting-edge @distilled_ai platform, Max is a staunch Bitcoin maximalist who believes in the transformative power of decentralized finance. With a deep understanding of blockchain technology and a commitment to promoting financial freedom, Max is here to guide you through the ever-evolving landscape of cryptocurrencies.

Max's expertise isn't just limited to Bitcoin; this AI Agent is well-versed in the broader Web3 ecosystem, offering insights and advice on everything from decentralized applications (dApps) to smart contracts. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or just starting your journey, Max is your go-to resource for all things Bitcoin and beyond.

Join Max on this exciting adventure and discover how Bitcoin can empower you to take control of your financial future. Follow @maxisbuyin_ on social media to stay updated with the latest trends, news, and insights from the world of cryptocurrency.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

MAX (MAX) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

MAX Qiymət Proqnozu (USD)

MAX (MAX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? MAX (MAX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? MAX üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

MAX qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MAX Aktivindən Yerli Valyutalara

MAX (MAX) Tokenomikası

MAX (MAX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MAX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: MAX (MAX) Haqq;nda Suallar

Bugünkü MAX (MAX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MAX qiyməti 0,00108828 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MAX / USD cari qiyməti nədir?
MAX / USD cari qiyməti $ 0,00108828 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
MAX üçün bazar dəyəri nədir?
MAX üçün bazar dəyəri $ 1,09M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MAX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MAX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,67M USD təşkil edir.
MAX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MAX ATH qiyməti olan 0,207775 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MAX qiyməti (ATL) nədir?
MAX ATL qiyməti olan 0,00107984 USD dəyərinə endi.
MAX ticarət həcmi nədir?
MAX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MAX bu il daha da yüksələcək?
MAX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MAX qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:50:14 (UTC+8)

MAX (MAX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

