Bugünkü canlı MacroHard qiyməti 0,00185588 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MHRD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MHRD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MHRD Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MHRD Qiymət Məlumatları

MHRD Rəsmi Veb-saytı

MHRD Tokenomikası

MHRD Qiymət Proqnozu

MacroHard Logosu

MacroHard Qiyməti (MHRD)

Siyahıya alınmadı

1 MHRD / USD Canlı Qiyməti:

$0,00185612
$0,00185612
-8,20%1D
USD
MacroHard (MHRD) Canlı Qiymət Qrafiki
MacroHard (MHRD) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00184504
$ 0,00184504
24 saat Aşağı
$ 0,00208092
$ 0,00208092
24 saat Yüksək

$ 0,00184504
$ 0,00184504

$ 0,00208092
$ 0,00208092

$ 0,057629
$ 0,057629

$ 0
$ 0

-5,10%

-9,70%

-26,52%

-26,52%

MacroHard (MHRD) canlı qiyməti $0,00185588. MHRD son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00184504 və ən yüksək $ 0,00208092 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MHRD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,057629, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MHRD son bir saat ərzində -5,10%, 24 saat ərzində -9,70% və son 7 gündə isə -26,52% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

MacroHard (MHRD) Bazar Məlumatları

$ 1,86M
$ 1,86M

--
--

$ 1,86M
$ 1,86M

1,00B
1,00B

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0

MacroHard üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,86M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. MHRD üzrə dövriyyədə olan təklif 1,00B, ümumi təklif isə 1000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,86M təşkil edir.

MacroHard (MHRD) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində MacroHard / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000199361796247487.
Son 30 gündə MacroHard / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,0001743818.
Son 60 gündə MacroHard / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0010095122.
Son 90 gündə MacroHard / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000199361796247487-9,70%
30 Gün$ +0,0001743818+9,40%
60 Gün$ -0,0010095122-54,39%
90 Gün$ 0--

MacroHard (MHRD) Nədir?

We don’t do soft. We do smart contracts. Born in Gork. Trained to deploy. Telegram Twitter WHAT THE HELL IS MACROHARD? MacroHard is the rogue camp for AI on-chain. We don’t run models — we run agents. We don’t build SaaS — we mint coins. We don’t do overtime — we go on-chain. You’re not raising an AI — you’re raising a cult.

WHY "MACROHARD"?

Microsoft = Micro + Soft

MacroHard = Macro + Hard

ROADMAP Phase 1

  • Testnet launch, agents begin to cause trouble Phase 3
  • Integration with Ref and Farcaster, agents start posting memes

Phase 0

  • Trademark registered
  • Got Microsoft’s attention
  • No lawsuits yet Phase 2
  • DAO agent coordination layer goes live, unions form Phase 4
  • Copilot gets hacked by agents Phase ∞
  • Everyone has an AI army. Nobody uses Microsoft. JOIN US OR STAY IN OFFICE 365 We’re not promising AI will replace you. But we do promise: One day, you’ll kneel… before the degen agent you trained yourself.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

MacroHard (MHRD) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

MacroHard Qiymət Proqnozu (USD)

MacroHard (MHRD) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? MacroHard (MHRD) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? MacroHard üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

MacroHard qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MHRD Aktivindən Yerli Valyutalara

MacroHard (MHRD) Tokenomikası

MacroHard (MHRD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MHRD tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: MacroHard (MHRD) Haqq;nda Suallar

Bugünkü MacroHard (MHRD) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MHRD qiyməti 0,00185588 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MHRD / USD cari qiyməti nədir?
MHRD / USD cari qiyməti $ 0,00185588 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
MacroHard üçün bazar dəyəri nədir?
MHRD üçün bazar dəyəri $ 1,86M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MHRD aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MHRD aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,00B USD təşkil edir.
MHRD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MHRD ATH qiyməti olan 0,057629 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MHRD qiyməti (ATL) nədir?
MHRD ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
MHRD ticarət həcmi nədir?
MHRD üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
MHRD bu il daha da yüksələcək?
MHRD bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MHRD qiymət proqnozuna baxın.
MacroHard (MHRD) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

$109.921,47

$3.852,21

$0,03189

$185,65

$1,0001

$3.852,21

$109.921,47

$185,65

$2,4872

$0,18514

