Bugünkü canlı Liquid Agent qiyməti 0,00677911 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LIQUID / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LIQUID qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Liquid Agent qiyməti 0,00677911 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LIQUID / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LIQUID qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

LIQUID Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

LIQUID Qiymət Məlumatları

LIQUID Whitepaper

LIQUID Rəsmi Veb-saytı

LIQUID Tokenomikası

LIQUID Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Liquid Agent Logosu

Liquid Agent Qiyməti (LIQUID)

Siyahıya alınmadı

1 LIQUID / USD Canlı Qiyməti:

$0,00677911
$0,00677911$0,00677911
-33,30%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Liquid Agent (LIQUID) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:44:58 (UTC+8)

Liquid Agent (LIQUID) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00632761
$ 0,00632761$ 0,00632761
24 saat Aşağı
$ 0,01032277
$ 0,01032277$ 0,01032277
24 saat Yüksək

$ 0,00632761
$ 0,00632761$ 0,00632761

$ 0,01032277
$ 0,01032277$ 0,01032277

$ 0,145824
$ 0,145824$ 0,145824

$ 0,00632761
$ 0,00632761$ 0,00632761

-0,31%

-33,38%

-23,34%

-23,34%

Liquid Agent (LIQUID) canlı qiyməti $0,00677911. LIQUID son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00632761 və ən yüksək $ 0,01032277 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. LIQUID üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,145824, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00632761 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, LIQUID son bir saat ərzində -0,31%, 24 saat ərzində -33,38% və son 7 gündə isə -23,34% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Liquid Agent (LIQUID) Bazar Məlumatları

$ 314,10K
$ 314,10K$ 314,10K

--
----

$ 678,72K
$ 678,72K$ 678,72K

46,28M
46,28M 46,28M

100.000.000,0
100.000.000,0 100.000.000,0

Liquid Agent üzrə cari Bazar Dəyəri $ 314,10K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. LIQUID üzrə dövriyyədə olan təklif 46,28M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 678,72K təşkil edir.

Liquid Agent (LIQUID) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Liquid Agent / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,003397850538154501.
Son 30 gündə Liquid Agent / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0042198631.
Son 60 gündə Liquid Agent / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0054182070.
Son 90 gündə Liquid Agent / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,05262165030775822.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,003397850538154501-33,38%
30 Gün$ -0,0042198631-62,24%
60 Gün$ -0,0054182070-79,92%
90 Gün$ -0,05262165030775822-88,58%

Liquid Agent (LIQUID) Nədir?

Liquid Agent is the natural language layer for tomorrow's finance — built for humans, not machines. Designed around conversational AI, it transforms complex crypto operations into simple, intuitive dialogue. Whether trading, staking, lending, or exploring new opportunities, Liquid Agent empowers users to navigate the entire digital asset ecosystem through a single, intelligent chat interface that understands natural language commands.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Liquid Agent (LIQUID) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Liquid Agent Qiymət Proqnozu (USD)

Liquid Agent (LIQUID) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Liquid Agent (LIQUID) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Liquid Agent üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Liquid Agent qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

LIQUID Aktivindən Yerli Valyutalara

Liquid Agent (LIQUID) Tokenomikası

Liquid Agent (LIQUID) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. LIQUID tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Liquid Agent (LIQUID) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Liquid Agent (LIQUID) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı LIQUID qiyməti 0,00677911 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
LIQUID / USD cari qiyməti nədir?
LIQUID / USD cari qiyməti $ 0,00677911 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Liquid Agent üçün bazar dəyəri nədir?
LIQUID üçün bazar dəyəri $ 314,10K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
LIQUID aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
LIQUID aktivinin dövriyyədə olan təklifi 46,28M USD təşkil edir.
LIQUID üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
LIQUID ATH qiyməti olan 0,145824 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı LIQUID qiyməti (ATL) nədir?
LIQUID ATL qiyməti olan 0,00632761 USD dəyərinə endi.
LIQUID ticarət həcmi nədir?
LIQUID üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
LIQUID bu il daha da yüksələcək?
LIQUID bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün LIQUID qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 13:44:58 (UTC+8)

Liquid Agent (LIQUID) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.886,06
$109.886,06$109.886,06

+2,02%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.849,90
$3.849,90$3.849,90

+2,01%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03159
$0,03159$0,03159

+26,10%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,54
$185,54$185,54

+0,24%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.849,90
$3.849,90$3.849,90

+2,01%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.886,06
$109.886,06$109.886,06

+2,02%

Solana Logosu

Solana

SOL

$185,54
$185,54$185,54

+0,24%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4878
$2,4878$2,4878

+1,38%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18511
$0,18511$0,18511

+2,45%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002913
$0,002913$0,002913

-41,74%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00946
$0,00946$0,00946

-5,40%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002681
$0,0002681$0,0002681

+328,96%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0047324
$0,0047324$0,0047324

+5.158,22%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0455
$0,0455$0,0455

+1.321,87%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000037999
$0,0000000000000000000000037999$0,0000000000000000000000037999

+659,98%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,28174
$0,28174$0,28174

+127,04%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,037117
$0,037117$0,037117

+99,33%