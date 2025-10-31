Bugünkü canlı Koru qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KORU / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KORU qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Koru qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KORU / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KORU qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Koru Qiyməti (KORU)

Siyahıya alınmadı

1 KORU / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+7,90%1D
Koru (KORU) Canlı Qiymət Qrafiki
Koru (KORU) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,77%

+7,97%

-14,26%

-14,26%

Koru (KORU) canlı qiyməti --. KORU son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. KORU üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, KORU son bir saat ərzində -0,77%, 24 saat ərzində +7,97% və son 7 gündə isə -14,26% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Koru (KORU) Bazar Məlumatları

$ 37,44K
$ 37,44K$ 37,44K

--
----

$ 37,44K
$ 37,44K$ 37,44K

494,61M
494,61M 494,61M

494.605.969,591776
494.605.969,591776 494.605.969,591776

Koru üzrə cari Bazar Dəyəri $ 37,44K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. KORU üzrə dövriyyədə olan təklif 494,61M, ümumi təklif isə 494605969.591776 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 37,44K təşkil edir.

Koru (KORU) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Koru / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Koru / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Koru / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Koru / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+7,97%
30 Gün$ 0-45,30%
60 Gün$ 0-56,41%
90 Gün$ 0--

Koru (KORU) Nədir?

$KORU is the first 100% community airdrop on SOL. $KORU airdropped close to 100% of the supply to our community. $KORU's also building an entire ecosystem with its own NFT collection and Memecoin Trading APP, where $KORU's one of the most important assets. Both its NFT collection and Memecoin Trading APP are close to release. The initial phase of the Trading APP will be as a beta for our whales. Once that's over, we'll be able to release a full version of it. Both the NFT collection and the Trading APP will also help us make $KORU deflationary by using different mechanisms where people can spend $KORU which we eventually burn. (Like NFT art reveal, spending $KORU to create trading tournaments on our APP, etc).

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Koru (KORU) Mənbəyi

Koru Qiymət Proqnozu (USD)

Koru (KORU) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Koru (KORU) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Koru üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Koru qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

KORU Aktivindən Yerli Valyutalara

Koru (KORU) Tokenomikası

Koru (KORU) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. KORU tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Koru (KORU) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Koru (KORU) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı KORU qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
KORU / USD cari qiyməti nədir?
KORU / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Koru üçün bazar dəyəri nədir?
KORU üçün bazar dəyəri $ 37,44K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
KORU aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
KORU aktivinin dövriyyədə olan təklifi 494,61M USD təşkil edir.
KORU üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
KORU ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı KORU qiyməti (ATL) nədir?
KORU ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
KORU ticarət həcmi nədir?
KORU üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
KORU bu il daha da yüksələcək?
KORU bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün KORU qiymət proqnozuna baxın.
Koru (KORU) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

